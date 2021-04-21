Расходы на реализацию новых социальных инициатив, озвученных 21 апреля президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, составят около 400 миллиардов рублей в течение двух лет. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых – порядка 270 млрд рублей – это в текущем году, и порядка 130 млрд рублей – это в следующем году», – цитирует Силуанова ТАСС. Из них 170 млрд рублей будут направлены на выплаты школьникам.

По словам министра, необходимые ресурсы есть, а расходы бюджета на новые социальные инициативы не несут инфляционных рисков. «Это не несет инфляционные риски, это все будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке», – добавил он.

В инфраструктурные проекты, включая дорожное строительство, коммуникации и жилищное строительство, будут инвестировать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), пояснил Силуанов. По его словам, это даст возможность создать новые рабочие места, внесет вклад в экономический рост, обеспечит решение задач, которые поставил президент в качестве национальных целей.

21 апреля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что средства Фонда национального благосостояния и инфраструктурные кредиты будут работать на все регионы России. Он отметил необходимость заместить весь объем коммерческого долга, который превышает 25% собственных доходов субъекта, бюджетными кредитами со сроками погашения до 2029 года.

По словам Путина, власти также предоставят регионам инфраструктурные бюджетные кредиты со сроком погашения 15 лет и ставкой не более 3% годовых. До 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 миллиардов рублей. Российский президент подчеркнул, что кредиты будут предоставляться под полным контролем федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне. «Чем меньше долгов было у региона – тем больше инфраструктурных кредитов он сможет получить», – отметил глава государства.

Кроме того, Путин пообещалв середине августа новые выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере 10 000 рублей на каждого ребенка. Он также предложил дополнительные выплаты для детей из неполных семей (5650 рублей) и нуждающихся беременных женщин (6350 рублей).