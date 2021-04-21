ПОЛИТИКА
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В России начались акции в поддержку Алексея Навального
В некоторых городах на востоке России начались несанкционированные митинги и акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который находится в исправительной колонии. Во Владивостоке акция прошла без столкновений с полицией, в Магадане полицейские грубо задерживали протестующих мужчин и женщин. #Владивосток #Магадан #АлексейНавальный
В России начались акции в поддержку Алексея Навального / Others
21 апреля 2021 г.
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