В России начались акции в поддержку Алексея Навального

В некоторых городах на востоке России начались несанкционированные митинги и акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который находится в исправительной колонии. Во Владивостоке акция прошла без столкновений с полицией, в Магадане полицейские грубо задерживали протестующих мужчин и женщин. #Владивосток #Магадан #АлексейНавальный