Полиция в Чехии провела рейды против участников военизированной организации, которые могли принимать участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов и координироваться российской военной разведкой. В задержаниях участвовали сотни сотрудников полиции, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на чешские СМИ.

По информации журналистов, задержаны не менее пяти человек, однако обвинения им пока не предъявлены. Отмечается, что расследование сосредоточено на парамилицейской организации, которая уже упоминалась в отчете МВД об экстремизме в Чехии. Согласно данным правоохранительных органов, один из членов формирования выезжал в Донбасс для вооруженного участия в боевых действиях на стороне сепаратистов. После этого организация стала собирать средства, чтобы другие ее члены тоже могли присоединиться к сепаратистам.

Как отмечает «Радио Свобода», в своих публичных отчетах за 2018 и 2019 годы чешская контрразведка предупреждала, что антизападные настроения, популярные среди участников чешских военизированных формирований, делают их удобной целью для российской пропаганды. Так, несколько жителей Чехии были осуждены за участие в войне на стороне сепаратистов. В связи с этим в 2020 году чешский парламент по инициативе МВД запретил военизированным организациям ставить своими задачами политические и идеологические цели.

По сведениям источников «Чешского радио», чешские спецслужбы подозревают, что участники таких организаций могли вербоваться сотрудниками ГРУ (ГУ ГШ ВС РФ), работавшими под дипломатическим прикрытием в российском посольстве в Праге.

Задержания сторонников пророссийских сепаратистов прошли на фоне масштабной высылки из Чехии российских дипломатов.

Накануне чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что российские спецслужбы причастны ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в Злинском крае на юго-востоке Чехии в 2014 году. По его словам, есть основания полагать, что к взрывам, в результате которых погибли два человека, причастны сотрудники ГРУ. В связи с этим глава МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из Праги 18 сотрудников российского посольства, которых идентифицировали как агентов ГРУ и СВР под дипломатическим прикрытием.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили решительный протест в связи с «враждебным шагом» Праги. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на озвученные Чехией обвинения и высылку дипломатов заявила: «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».

В МИД России был вызван посол Чехии Витезслав Пивонька, которому сообщили, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата». «Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021-го покинуть территорию нашей страны», – говорится в сообщении ведомства.