ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
Международная кризисная группа: вторжение России в Украину маловероятно
По мнению экспертов, Москва посылает неоднозначные сигналы относительно своих намерений вблизи украинской границы. Возможно, Россия не столько пытается шантажировать Украину, сколько следит за реакцией Запада на действия в регионе
Международная кризисная группа: вторжение России в Украину маловероятно
Международная кризисная группа: вторжение России в Украину маловероятно / Others
21 апреля 2021 г.

Полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины маловероятно, Россия демонстрирует смешанные сигналы по поводу своих намерений, полагают эксперты Международной кризисной группы (ICG). По их мнению, «численность и расположение войск, хоть и вызывают беспокойство, не соответствуют шаблону вторжения».

При этом такое наращивание может стать основой для противостояния, при котором Киев должен будет выбирать между «сдержанностью перед лицом регулярных провокаций и действиями в ответ, которые Москва может использовать как оправдание для дальнейшей эскалации». Россия посылает неоднозначные сигналы о цели своего военного развертывания, добавляют аналитики.

В ICG отмечают, что наращиванием военной мощи на границе и заявлениями о «защите» российских граждан Кремль пытается запугать Украину. Специалисты считают, что целью такого поведения может быть желание заставить Киев пойти на уступки относительно неподконтрольных ему территорий Донбасса и не противодействовать гибридным силам, когда те будут искать тактических преимуществ на уже захваченной части Донбасса.

«Хотя новый форпост в Воронеже выглядит временным, с потеплением войска могут оставаться там по крайней мере до российско-белорусских учений, запланированных на сентябрь. Кремль может надеяться, что ответы Запада на развертывание вновь продемонстрируют: несмотря на всю риторику, ни одно западное государство не придет на помощь Украине, если ей будет угрожать эскалация военной угрозы», – говорится в материале.

Согласно другой версии аналитиков ICG, Россия таким образом пытается шантажировать не Украину, а Запад, и пристально обращает внимание на то, как страны реагируют на ее действия вблизи украинской границы.

О стягивании российских подразделений к украинским границам стало известно с началом нового обострения ситуации в Донбассе в марте 2021 года. По данным СМИ, Россия уже направила 80 тысяч военных к восточной границе с Украиной и в аннексированный Крым. Помимо этого, американским журналистам удалось зафиксировать большой лагерь российских военных в Воронежской области, в 250 км от границы с Украиной.

Киев обвиняет Москву в нагнетании обстановки в регионе. В Кремле заявили, что перемещение войск РФ «не должно никого беспокоить», и также обвинили Украину в попытке решить проблему с неконтролируемой территорией силовым путем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ не представляет угрозу ни для одной страны мира и перемещает военных по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным». При этом по словам замглавы администрации президента Дмитрия Козака, Москва «встанет на защиту» русскоязычных и проживающих в Донбассе граждан РФ.

ИСТОЧНИК:Reuters
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us