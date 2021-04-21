Полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины маловероятно, Россия демонстрирует смешанные сигналы по поводу своих намерений, полагают эксперты Международной кризисной группы (ICG). По их мнению, «численность и расположение войск, хоть и вызывают беспокойство, не соответствуют шаблону вторжения».

При этом такое наращивание может стать основой для противостояния, при котором Киев должен будет выбирать между «сдержанностью перед лицом регулярных провокаций и действиями в ответ, которые Москва может использовать как оправдание для дальнейшей эскалации». Россия посылает неоднозначные сигналы о цели своего военного развертывания, добавляют аналитики.

В ICG отмечают, что наращиванием военной мощи на границе и заявлениями о «защите» российских граждан Кремль пытается запугать Украину. Специалисты считают, что целью такого поведения может быть желание заставить Киев пойти на уступки относительно неподконтрольных ему территорий Донбасса и не противодействовать гибридным силам, когда те будут искать тактических преимуществ на уже захваченной части Донбасса.

«Хотя новый форпост в Воронеже выглядит временным, с потеплением войска могут оставаться там по крайней мере до российско-белорусских учений, запланированных на сентябрь. Кремль может надеяться, что ответы Запада на развертывание вновь продемонстрируют: несмотря на всю риторику, ни одно западное государство не придет на помощь Украине, если ей будет угрожать эскалация военной угрозы», – говорится в материале.

Согласно другой версии аналитиков ICG, Россия таким образом пытается шантажировать не Украину, а Запад, и пристально обращает внимание на то, как страны реагируют на ее действия вблизи украинской границы.

О стягивании российских подразделений к украинским границам стало известно с началом нового обострения ситуации в Донбассе в марте 2021 года. По данным СМИ, Россия уже направила 80 тысяч военных к восточной границе с Украиной и в аннексированный Крым. Помимо этого, американским журналистам удалось зафиксировать большой лагерь российских военных в Воронежской области, в 250 км от границы с Украиной.

Киев обвиняет Москву в нагнетании обстановки в регионе. В Кремле заявили, что перемещение войск РФ «не должно никого беспокоить», и также обвинили Украину в попытке решить проблему с неконтролируемой территорией силовым путем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ не представляет угрозу ни для одной страны мира и перемещает военных по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным». При этом по словам замглавы администрации президента Дмитрия Козака, Москва «встанет на защиту» русскоязычных и проживающих в Донбассе граждан РФ.