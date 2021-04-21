Компания «Стрела», половина которой принадлежит сыну главы МВД Владимира Колокольцева Александру, получила разрешение от столичных властей на строительство многофункционального бизнес-центра на юго-западе Москвы.

Как пишет The Insider, 13-этажное офисное здание Geolog премиального уровня планируется построить до 2023 года. На первых двух этажах будут располагаться кафе и рестораны, а также магазин, выше – офисы с санузлами и собственными террасами.

Соучредителем компании, по данным издания, является 45-летний Артем Коротких, который в 2007 году был поставлен на учет в полиции как «криминальный элемент». Его имя также фигурирует в базе данных граждан с судимостью, однако узнать его приговор не удалось.

Как утверждает The Insider, Александр Колокольцев не новичок в ведении бизнеса с «криминальным» напарником. Ранее сын главы МВД стал партнером девелоперской группы «Стинком», у основателя которой Геннадия Степаняна проходили обыски по делу об отмывании денег. Однако через месяц обыски признали незаконными, а следователя по делу уволили.

Кроме того, Колокольцеву-младшему принадлежат доли в ресторанах IL Forno и банкетном зале Orion Hall. Ради строительства последнего была «захвачена» территория общего пользования, писала «Новая газета». Против стройки протестовали жители района и муниципальные депутаты, однако префектура встала на сторону сына министра.

Ранее Александр Колокольцев получил около 70 миллионов рублей в качестве дивидендов в ООО «ФБ Групп», которая занималась продажей эротических видео по подписке. Согласно бухгалтерской отчетности компании, учредителями которой в 2012 году стали Александр Колокольцев и Мария Горькова, им принадлежат 60% и 40% акций фирмы соответственно.

В целом, Александр Колокольцев является учредителем шести компаний. Помимо этого, сын министра внутренних дел является владельцем коттеджа на Рублевском шоссе по соседству с особняками главы «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова и олигарха Романа Абрамовича. Стоимость объекта оценивается в ₽1,5 миллиарда. На данный момент информация о коттедже Колокольцева в базе Росреестра засекречена.