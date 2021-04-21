Задержания на митингах 21 апреля

В России завершились митинги в поддержку Навального, который с 31 марта держит голодовку в колонии. На акциях задержали более 1000 человек. В Москве протесты прошли максимально мирно — полицейские и росгвардейцы проводили лишь точечные задержания. Гораздо жестче митинг прошел в Санкт-Петербурге – полиция применяла электрошокеры и дубинки, забирала участников в автобусы вместо автозаков.