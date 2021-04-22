Представители НПО, дипломаты, журналисты и ученые из Турции, Азербайджана и ряда других стран объявили о создании международной комиссии по расследованию военных преступлений, совершенных вооруженными силами Армении на оккупированных территориях Азербайджана.

Новая структура будет официально называться «Комиссия по расследованию военных преступлений в Карабахе», пишет Anadolu.

Председателем комиссии избран глава Всемирного союза тюркских писателей Салих Курт, а должность заместителя председателя и главы Экспертного совета займет глава Ассоциации ученых исламских стран профессор Байрам Алтан.

Курт и Алтан по просьбе заместителя министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиева приступили к формированию состава организации. В настоящее время данный процесс находится на завершающей стадии.

В работе комиссии примут участие экс-послы, ректоры университетов, ученые, военные, историки, юристы, писатели, журналисты, военные корреспонденты, социологи, психологи, репортеры и консультанты примерно из 30 стран.

Президент Ильхам Алиев заявил, что Армения и ее зарубежные партнеры, незаконно эксплуатировавшие природные ресурсы оккупированных территорий, предстанут перед международным судом. Разграбление армянами азербайджанских месторождений золота, меди, других природных ресурсов и их незаконная эксплуатация считаются международным преступлением, отметил он.

Ранее авторитетная правозащитная организация Amnesty International в своем специальном отчете по Нагорному Карабаху сообщила, что армянские вооруженные силы в ходе прошлогодней войны применили против мирных жителей Азербайджана оперативно-тактические ракеты, неуправляемые реактивные системы залпового огня и артиллерию.

По словам директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс, обстрелам неоднократно подвергались густонаселенные районы вдали от фронта, даже те, где нет «явных военных целей».

Организация официально запротоколировала восемь ракетно-артиллерийских атак армянских вооруженных сил по городам и селам в Азербайджане, в результате которых погибли 72 мирных жителя.

Еще 21 мирный житель погиб и более 50 получили ранения из-за удара ВС Армении баллистической ракетой «Эльбрус», запущенной по улице Мухтара Гаджиева в городе Гянджа 17 октября.