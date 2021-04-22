Ведущая новостной программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева не смогла улететь из Турции после ограничения авиасообщения. Об этом она сообщила в Stories на своей официальной странице в Instagram.

Телеведущая летела из ЮАР в Москву с пересадкой в Турции. Вылет из Стамбула отменили после регистрации и выдачи посадочных талонов.

Комментируя ситуацию, Андреева заявила, что вице-премьер Татьяна Голикова, объявившая о введении ограничительных мер, фактически обманула население, когда говорила, что все туристы, находящиеся за границей, смогут без проблем вернуться домой.

«Голикова обещала, но обманула. Догузова [Зарина Догузова, глава Ростуризма – прим.] сказала, но неправду. Нас никто не вывез», – сказала ведущая.

«Я не знаю, как россияне будут возвращаться. Наши рейсы в Стамбуле отменили в самый последний момент. И все эти сообщения о возврате туристов по своим билетам – ложь», – констатировала Андреева.

Позже ведущей все-таки удалось улететь, правда, Андреева не уточняет, каким образом. По ее словам, она и другие россияне сделали все сами, им помогли «счастливый случай и Бог».

«Это была спецоперация спецназа, но нам это удалось!», – заключила популярная телеведущая.

Ранее вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова объявила о том, что эвакуации граждан Российской Федерации из Танзании и Турции не будет, однако при желании у них будет возможность завершить свои поездки досрочно.