Human Rights Watch опубликовала отчет о политике Пекина и нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Документ, составленный при содействии структуры по правам человека и разрешению конфликтов Стэнфордской школы права, основан на правительственных документах, информации НПО, СМИ и ученых.

Международная правозащитная организация пришла к выводу, что китайские власти продолжают совершать преступления против человечности, проводя массовые репрессии в отношении уйгуров и других тюрко-мусульманских народов страны.

«Угнетение тюркоязычных мусульман властями Китая – явление не новое, но за последние годы оно достигло беспрецедентного уровня», – пишут авторы документа.

«Китайское руководство, – добавляется в отчете, – несет ответственность за широко распространенную и систематическую политику массовых задержаний, пыток и преследований по этно-конфессиональному принципу, помимо других преступлений. Необходимы скоординированные международные действия, чтобы наказать виновных, повысить ответственность и заставить китайское правительство изменить курс».

Исследователи привели доказательства политики правительства по насильственной ассимиляции коренных народов региона, а также факты разделения семей, принудительного возвращения в Китай беженцев, принудительного труда, сексуального насилия и нарушения репродуктивных прав.

До миллиона человек были произвольно задержаны и помещены в 300-400 учреждений, включая лагеря для «политического просвещения», центры предварительного заключения и тюрьмы. Судьи, утверждает Human Rights Watch, выносили суровые тюремные приговоры без надлежащей правовой процедуры, приговаривая тюрок-мусульман к годам тюремного заключения только за то, что они отправляли мусульманские религиозные записи и сообщения членам семьи или загружали электронные книги на уйгурском языке.

Помимо массовых задержаний и повсеместных ограничений на исповедание ислама, появляется все больше свидетельств использования принудительного труда и незаконного разлучения детей с их семьями, добавляют правозащитники.

«Китайские власти систематически преследуют тюрок-мусульман, угрожая их жизням, религии, культуре. Пекин заявлял, что таким образом обеспечивает профессиональное обучение и проводит дерадикализацию, но эта риторика не может скрыть мрачную реальность преступлений против человечности», – считает директор Human Rights Watch по Китаю Софи Ричардсон.

Бет Ван Шаак из Стэнфордского центра по правам человека и международному правосудию заключает, что политика и практика китайского правительства в отношении тюркского мусульманского населения в Синьцзяне соответствуют стандартам для квалификации их как преступлений против человечности в соответствии с международным уголовным правом.

«Неспособность правительства остановить эти преступления, не говоря уже о наказании виновных, свидетельствует о необходимости решительных и скоординированных международных действий», – подчеркнула она.

Human Rights Watch и Стэнфордский институт прав человека в этой связи призвали Совет по правам человека ООН принять резолюцию о создании уполномоченной комиссии по расследованию сообщений о преступлениях против человечности, выявлению должностных лиц, ответственных за нарушения, и разработке дорожной карты для призвания их к ответственности.

«Верховный комиссар ООН по правам человека должен также отслеживать и сообщать о ситуации с правами человека в Синьцзяне и регулярно информировать Совет по правам человека. Заинтересованные правительства должны ввести скоординированные запреты на выдачу виз, запреты на поездки и целевые индивидуальные санкции в отношении властей, ответственных за преступные действия», – считают правозащитники.

Государствам предлагается заводить уголовные дела и на национальном уровне. Правозащитники особенно подчеркивают важность совместных действий международного сообщества.

«Становится все более очевидным, что необходим скоординированный глобальный ответ, чтобы положить конец преступлениям Китая против человечности в отношении тюрок-мусульман. То, что Китай является могущественным государством, делает его еще более важным для привлечения его к ответственности за его неумолимые злоупотребления», – резюмировала Ричардсон.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека. Первой страной, назвавшей действия Китая против уйгуров геноцидом, стали США.

Еще в начале лета 2020 года бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

В феврале 2021 года Палата общин, нижняя палата парламента Канады, проголосовала за то, чтобы квалифицировать нарушение Китаем прав человека в отношении уйгуров как геноцид. Аналогичное решение принял также законодательный орган Нидерландов.

В начале апреля уйгурский вопрос поднял шеф турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу во время встречи с главой МИД КНР Ваном И. Он выразил обеспокоенность относительно их положения и подчеркнул необходимость соблюдения прав человека.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам. Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации.

Власти Китая при этом отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.