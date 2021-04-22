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МВД РФ закупает экипировку для разгона митингов на ₽286 миллионов
2021-й год для России выдался богатым на протестные акции. МВД РФ активно закупает экипировку и ищет сотрудников для разгона несанкционированных массовых выступлений
МВД РФ закупает экипировку для разгона митингов на ₽286 миллионов
Фото: ТАСС / Others
22 апреля 2021 г.

Министерство внутренних дел РФ объявило три тендера на закупку экипировки, применяемой в том числе и для работы во время митингов и протестов, на общую сумму более четверти миллиарда рублей.

Стоимость самого крупного контракта – ₽238,5 миллионов. Он предполагает закупку 2070 модульных индивидуальных комплектов «Кокон», доступных в трех видах: обычный для патрульной службы, противоударный для разгона митингов и штурмовой.

Согласно техзаданию, МВД требуется модификация Бр/С1, предназначенная именно для работы на массовых мероприятиях, и 380 комплектов Бр5, которые нужны для штурма.

Один комплект обойдется от ₽99 тысяч до ₽131 тысяч. Он включает в себя от 17 до 20 изделий, в том числе бронежилеты, щитки для рук и ног, шлемы и подсумки.

Также МВД РФ намерено потратить ₽27 миллионов на 1625 противоударных комплектов «Партнер». Они предназначены для защиты сотрудников «от ударных нагрузок палками, металлическими прутами, метаемыми предметами». В набор входят щитки для рук, кистей, плеч, ног и голеностопов. Кроме того, ₽20,9 миллионов будет потрачено на покупку 423 бронежилетов «Кора-ВО» по ₽48,5 тысяч за штуку.

Всего общая сумма тендера – ₽286 млн.

В начале марта с. г. МВД также объявило о покупке почти 100 тысяч перцовых баллончиков на ₽28 миллионов. До этого, в конце января, МВД обнародовало информацию о приобретении обмундирования для работы на протестных акциях на сумму в ₽51,9 миллионов.

Ранее стало известно о том, что 2-й специальный полк полиции ГУ МВД России по Москве, известный жесткими разгонами несанкционированных митингов, 28 марта разместил на рекрутинговом сайте HeadHunter вакансию «полицейского-снайпера для работы на массовых мероприятиях». 30 марта ее отправили в архив.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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