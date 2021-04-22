В Индии зафиксирован исторический максимум в мире по количеству инфицированных коронавирусом с начала пандемии. За минувшие сутки в стране с населением почти в полтора миллиарда человек было выявлено 314 835 случаев заражения. Как информируют РИА «Новости» со ссылкой на индийский Минздрав, число смертей от COVID-19 также обновило антирекорд: жертвами опасного заболевания стали свыше 2,1 тысячи человек.

Больше всего заболевших за сутки зарегистрировали в штате Махараштра – 67,4 тысячи. Далее идут Уттар-Прадеш (33,1 тысячи), Дели (24,6 тысячи), Карнатака (23,5 тысячи) и Керала (22,4 тысячи человек).

Причиной резкого всплеска могут быть инфекции, которые еще не изучены учеными. Однако по данным британской газеты The Guardian, рост заболеваемости, вероятнее всего, связан с тем, что после снижения официальных показателей заражения в начале года (ниже 10 тысяч случаев в сутки) многие жители Индии перестали соблюдать меры безопасности, а власти смягчили ограничения – разрешили проведение массовых мероприятий, включая предвыборные митинги.

Сейчас индийская система здравоохранения с трудом справляется с новой волной коронавирусной инфекции. Как передает BBC News, больницы в крупнейших городах страны заполнены почти на 80%, свободных коек в реанимациях почти нет, сообщается о дефиците кислорода для ИВЛ. Крематории в стране также работают с максимальной нагрузкой.

В целом, в Индии зарегистрировано почти 16 миллионов случаев COVID-19, 184 тысячи пациентов скончались. Страна занимает второе после США место по числу зараженных.

Вместе с тем, отмечают РИА «Новости», в Индии проходит массовая вакцинация. За последние сутки привились около 2,2 миллиона человек, а общее число вакцинированных превысило 132 миллиона. Всего правительство страны одобрило три вакцины – местную Covaxin, индийский вариант вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и российскую «Спутник V». Поставки последней начнутся до конца апреля, а в мае начнется производство препарата в самой Индии.