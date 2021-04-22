В процессе реставрации мечети Айя-София в Стамбуле используется модель с использованием самых передовых технологий, которая может служить образцом для всего мира, сообщил агентству Anadolu глава стамбульского Управления культуры и туризма Джошкун Йылмаз.

В частности, по его словам, обнаруженное в ходе археологических раскопок в 1980-х медресе восстановлено в соответствии с его первоначальным видом. Здание было возведено султаном Мехметом II Завоевателем (Фатихом).

«При реставрации и ремонте Айя-Софии используются высшие профессиональные навыки и опыт, необходимые для сохранения истории и культурного наследия архитектурного сооружения, история которого насчитывает 1 500 лет. К работам привлечены лучшие специалисты, использующие самые передовые технологии для достижения наилучшего возможного результата при ремонте подобных конструкций», – сказал Йылмаз.

Святыню ремонтируют с применением методологии, точности и опыта, которые можно рассматривать как образец в мировой истории реставрации, подчеркнул глава Управления культуры и туризма Стамбула. «Это мнение разделяют все. В процессе реставрации Айя-Софии Турция продемонстрировала миру образцовую систему и модель по сохранению культурного наследия разных верований и цивилизаций. Речь идет о традиции, восходящей к нашим историческим корням и обычаям», – отметил он.

Йылмаз добавил, что пристальное внимание к реставрации Айя-Софии проявляет лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Так было и в период, когда сооружение имело статус музея, и после того, как Айя-София получила статус мечети. Порой глава государства лично наблюдал за работами. Это показывает значение, придаваемое Айя-Софии на высшем уровне», – сказал он.

Строительство собора Святой Софии началось в 532 году, а освящение состоялось 27 декабря 537 года. Храм в течение 916 лет считался самым большим в мире, а после завоевания города в 1453 году султаном Мехметом II стал главной мечетью Османского государства. В первой пятничной молитве в мечети 1 июня 1453 года участвовал сам Мехмет II.

По решению правительства Турции, 24 ноября 1934 года эта достопримечательность Стамбула получила статус музея. В 1985 году Айя-София была признана памятником мирового наследия ЮНЕСКО.

Государственный совет Турции 10 июля 2020 года отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Айя-Софии. Госсовет постановил, что Айя-София находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана и может использоваться в качестве мечети.