Реакция француженок на запрет на ношение хиджаба

По словам правозащитников, последняя поправка к законопроекту о борьбе с «исламистским сепаратизмом», который прорабатывается в парламенте Франции, еще больше маргинализирует женщин. В случае окончательного одобрения Национальным собранием закон запретит матерям носить хиджаб при сопровождении детей в школьных поездках, а также девочкам в возрасте до 18 лет покрывать голову в общественных местах. Вот как мусульманки во Франции отреагировали на возможные репрессивные меры. #франция #хиджаб #запрет