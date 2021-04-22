ПОЛИТИКА
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Реакция француженок на запрет на ношение хиджаба
По словам правозащитников, последняя поправка к законопроекту о борьбе с «исламистским сепаратизмом», который прорабатывается в парламенте Франции, еще больше маргинализирует женщин. В случае окончательного одобрения Национальным собранием закон запретит матерям носить хиджаб при сопровождении детей в школьных поездках, а также девочкам в возрасте до 18 лет покрывать голову в общественных местах. Вот как мусульманки во Франции отреагировали на возможные репрессивные меры. #франция #хиджаб #запрет
хиджаб / Others
22 апреля 2021 г.
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