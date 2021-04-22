Бывший руководитель исправительной колонии №14 Нижнего Новгорода Василий Волошин, который объявлен в международный розыск, находится в данное время в Киеве и свободно перемещается по Украине, выяснили журналисты украинского издания «Заборона».

Согласно утверждениям правозащитников и осужденных, на посту начальника колонии Волошин построил пыточную систему. По данным «Забороны», экс-глава ИК-14 заставлял приближенных к себе заключенных, которых называли «сынками Волошина», избивать и насиловать других осужденных.

Авторы расследования отмечают, что доказательства пыток и убийств в тюрьме либо скрывались, либо уничтожались, а тех, кто жаловался на издевательства, запугивали и заставляли отказываться от своих слов. По сведениям СМИ, с 2011 по 2015 годы правозащитные организации получили 184 жалобы от арестантов, отбывающих наказание в ИК-14, и их родственников. «Комитет против пыток» и близкие заключенных создали специальный сайт, на котором публикуются сообщения пострадавших от действий Волошина и его приближенных, а также предлагается вознаграждение за информацию о его местонахождении.

Как пишет «Заборона», в 2015 году на Волошина завели дело о «присвоении чужого имущества с использованием служебного положения» и сняли с должности. Сообщалось, что начальник тюрьмы якобы вынуждал заключенных изготавливать для себя мебель. Затем на него завели еще одно дело о незаконной вырубке деревьев.

В 2020 году Волошин переехал в Украину. В марте он был задержан в Киеве и помещен под домашний арест, срок которого завершился в августе того же года. С тех пор он свободно перемещается по стране. Юрист Алексей Скорбач в беседе с изданием предположил, что прокуратура Украины могла закрыть дело, а сам Волошин, вероятно, получил украинское гражданство.

«Заборона» направила запросы Генпрокуратуре Украины и Генеральному прокурору РФ с тем, чтобы получить информацию по делу Волошина, однако ответа пока не получила. В МВД Украины журналистам отказались предоставить данные, ссылаясь на то, что дело ведет прокуратура, а также на закон «О защите персональных данных».