На фоне исключения Анкары из программы по разработке и производству истребителей пятого поколения F-35, турецкие конструкторы и инженеры активизировали работы над проектом создания беспилотного военного самолета. Об этом сообщил технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар.

По его словам, прототип турецкого беспилотного военного самолета планируется поднять в воздух уже в 2023 году, когда в стране будет отмечаться столетие Турецкой Республики.

«Компания Baykar за последние 4-5 лет достигла серьезных успехов в рамках разработки платформы AKINCI. В последнее время мы ведем усиленную работу над созданием отечественного беспилотного военного самолета», – сообщил Байрактар на видео, размещенном в Instagram.

Он отметил, что отказ американской стороны в передаче Анкаре самолетов F-35 может оказать негативное влияние на Турцию лишь в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе ограничения, безусловно, станут стимулом для развития военно-промышленного комплекса страны.

«Осознать все нюансы экспортного программного обеспечения попросту невозможно. В нужный момент пилот, нажав на кнопку пуска, может столкнуться с непредвиденной реакцией системы. Это серьезная угроза, которая ограничивает наши действия. Если добавить к этому расходы на обслуживание системы, растянутые на многие годы, то вырисовывается картина многомиллиардных затрат», – сказал технический директор Baykar.

Кроме того, Байрактар отметил, что одним из перспективных направлений ВПК многих стран мира на сегодняшний день представляется разработка беспилотной военной авиации, расходы на которую ниже по сравнению с традиционной пилотируемой.

«Беспилотные самолеты можно использовать в режиме «роя» и в автономном режиме. Это позволит вывести Турцию в число мировых лидеров, так же как и в сфере беспилотных летательных аппаратов. К мировой гонке вооружений завтрашнего дня нужно готовиться уже сегодня», – уверен он.

Ранее глава управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир сообщил, что Турция планирует до конца текущего года спустить на воду первый отечественный многоцелевой универсальный десантный корабль (УДК) TCG Anadolu.

По его словам, изначально планировалось сдать корабль в начале 2022 года, однако по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана работы ускорились. «При нынешних темпах работ самый крупный военный корабль Турции будет спущен на воду до конца текущего года. Не думаю, что сможем до этого времени доработать вопрос размещения на палубе ударных беспилотников. Однако TCG Anadolu будет готов к началу этапа доработки с целью размещения беспилотной авиации и самолетов Hürjet», – сказал он.

Длина TCG Anadolu составляет 232 м, ширина – 38 м, высота – 58 м. Полное водоизмещение корабля составит порядка 28 000 т. Экипаж состоит из 350 человек, еще около 700 человек будут входить в так называемый амфибийный батальон, включающий в себя личный состав авиакрыла, десантных катеров и бронетехники. При проведении гуманитарных операций TCG Anadolu сможет вмещать до 5000 человек.