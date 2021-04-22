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Молодые кочевые семьи получат наборы для чума за третьего ребенка
Цена «чумового» комплекта для строительства жилья в ЯНАО составит свыше 500 тыс. рублей. В него войдут печь, шесты, обрезные доски, нюки из оленьей шкуры и брезента, ездовые нарты
Молодые кочевые семьи получат наборы для чума за третьего ребенка
Молодые кочевые семьи получат наборы для чума за третьего ребенка / Others
22 апреля 2021 г.

Семьи представителей коренных малочисленных народов РФ, проживающие на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, с этого года начнут получать от властей капитал в виде набора для собственного чума в случае рождения третьего ребенка. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Арюхов, его слова приводит «Фонтанка».

По данным издания, стоимость «чумового» комплекта составит свыше 500 тысяч рублей. Он будет включать такие необходимые для возведения жилища вещи, как печь, шесты, обрезные доски, нюки из оленьей шкуры и брезента, ездовые нарты.

Как пояснили в местном Заксобрании, рассчитывать на получение капитала смогут молодые семьи, ведущие кочевой образ жизни, постоянно проживающие на территории ЯНАО, при рождении (усыновлении) третьего ребенка с 1 января 2021 года. При этом важно, чтобы возраст одного из родителей не превышал 36 лет.

Вместе с тем за семьей сохраняется право на получение регионального материнского капитала.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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