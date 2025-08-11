На видео попал момент, как израильский поселенец стреляет в палестинского активиста
Новые кадры, опубликованные правозащитной организацией B’Tselem, стали доказательством того, как незаконный израильский поселенец Йинон Леви целенаправленно стреляет в палестинца Авдуха аль-Хаталийна.
11 августа 2025 г.
В этот момент активист снимал действия незаконных поселенцев, которые разрушали палестинскую собственность. И именно момент его убийства попал на это видео. Трагический инцидент произошел 28 июля на оккупированном Западном берегу.