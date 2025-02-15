ВОЙНА В ГАЗЕ
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Трамп: решение о перемирии в руках Израиля
Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддержит любое решение Израиля по перемирию, после того как ХАМАС освободил троих пленных, включая гражданина США
Трамп: решение о перемирии в руках Израиля
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп / Reuters
15 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддержит любое решение Израиля по продлению перемирия после того, как ХАМАС освободил троих пленных, включая американца.

В своем обращении в Truth Social Трамп напомнил, что срок, который он дал ХАМАС на освобождение всех пленных, истекает сегодня.

«Теперь Израилю предстоит решить, что делать с установленным им сроком, который истекает сегодня в 12:00. США поддержат их решение», — написал он.

Он отметил, что освобожденные пленники «выглядят в хорошем состоянии» и напомнил, что ранее ХАМАС заявлял, что не намерен никого отпускать.

Ранее на этой неделе Трамп предложил прекратить перемирие, если все пленные не будут освобождены к полудню субботы.

В рамках сделки ХАМАС передал Израилю троих пленных, среди которых один имеет гражданство России, а другой — США. В ответ Израиль освободил 369 палестинцев. Среди них 36 человек, приговоренных к пожизненному заключению, а 333 были задержаны после начала военных действий 7 октября 2023 года.

Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 19 января, остановив войну, в результате которой погибло более 48 000 палестинцев, большинство из которых женщины и дети.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.

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