Пэт Уолш, ирландский историк, считает, что для того, чтобы понять события 1915 года, важно рассмотреть в совокупности широкий исторический контекст и ход событий. В беседе с агентством AnadoluУолш заявил, что эти события произошли в годы мировой войны, ставшей причиной многих провокаций, и являются трагедией для всех сторон. События необходимо рассматривать в контексте Первой мировой войны, считает историк.

Он напомнил, что в то время, как Османская империя столкнулась с экзистенциальным кризисом в результате нападения стран Антанты, армянские революционные группы подняли восстание. «Переселение армян стало результатом действий армянских революционных группировок, перешедших в действие для достижения своих политических целей. Нет никаких доказательств того, что Османская империя планировала или намеревалась уничтожить армян», - заявил Уолш.

Историк подчеркнул, что в османской литературе также нет свидетельств подобного намерения или цели. «Первостепенным долгом любого государства является обеспечение общественной безопасности своих граждан. Нет сомнений, что каждое государство, которое, как и Османская империя, столкнется с угрозой захвата с четырех сторон и восстанием внутри страны, поступит подобным образом», - считает историк.

Уолш привлек внимание к тому, что позиционирующие себя в тот период как «цивилизованные страны» Великобритания, США, Франция и Россия также обращались к аналогичным тактикам подавления восстаний, причем делали это не с целью защиты своего государства, а для расширения зоны своего влияния. Уолш отметил, что решение о переселении Османская империя приняла в условиях войны. «Историки не должны искажать и упрощать запутанные события, игнорируя общий исторический контекст Первой мировой войны 1914 года», - подчеркнул историк.

В свою очередь, преподаватель Университета Прибрежной Каролины в США Кристофер Ганн, занимающийся исследованиями на тему армянского терроризма, считает, что турки и армяне должны прийти к консенсусу по поводу прошлого, чтобы предотвратить насилие в будущем. По его словам, консенсус может быть достигнут лишь путем объективной совместной работы турецких и армянских ученых со всеми первоисточниками, такими как архивы и воспоминания.

Французский историк-исследователь Центра евразийских исследований Максим Гауин отметил, что утверждения армян о так называемом геноциде основаны на отрицании и искажении реалий, берущих свое начало в работах Андоняна и книге Мевланзаде Рыфата.

Гауин отметил, что утверждения армян игнорируют такие факты, как нераспространение решения Османской империи по депортации примерно на 500 тысяч армян, государственные постановления о запрете насилия и осуждения, а также суд над 1 387 османскими мусульманами, которые, как считалось, совершили преступления против армян в период с октября 1915 года по январь 1917 года.

О том, что утверждения армян о так называемом геноциде не более, чем вымысел также заявил российский историк, профессор Олег Кузнецов. «Армяне знают, что доказать достоверность этого пропагандистского термина (геноцид) историческими и юридическими документами невозможно. Так что утверждения о так называемом геноциде армян не более, чем вымысел», - отметил профессор, автор 170 научных работ и книги «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии».

Кузнецов напомнил, что в странах-участницах Первой мировой войны принимались различные меры по обеспечению безопасности армии, в частности в царской России высылали немцев и евреев. «Все это было сделано, чтобы не допустить перехода в ряды врагов и обеспечить безопасность армии. Это часть военной политики», - говорит профессор.

Историк напомнил, что в это время армянские банды проводили деятельность против Османского государства. «Естественно, армян отправили в удаленные от линии фронта регионы. Большинство армян переселили в Северный Ирак и на территорию нынешнего Ливана. Поэтому было бы фантастикой утверждать, что действия Османской империи против армян в 1915 году были экстраординарными», - пояснил профессор.

Кузнецов указал на то, что утверждения о «геноциде» 1915 года являются продуктом геополитической игры. Далее профессор привлек внимание к факту вступления Турции в НАТО в 1952 году. Он подчеркнул, что Советский Союз в этот период пытался повлиять на южный фланг НАТО и Турцию, используя армян. «Советский Союз держал регион Центральной Азии и Ближнего Востока в постоянной военной и политической напряженности, используя дух национализма малых народов. Тем самым СССР пытался помешать НАТО использовать эти регионы в качестве военных баз», - сказал профессор.

По словам Кузнецова, утверждения о т.н. геноциде появились после вступления Турции в НАТО. «ЦК Компартии Армении в 1962 году принял решение отметить 50-летие так называемого геноцида. С этого и началась пропаганда «геноцида» армян. Это продукт Советской Республики Армения, одобренный Верховным Советом СССР», - сказал Кузнецов.

Историк напомнил, что Госдума в 1990-х годах признала так называемый геноцид армян. Однако данное решение было принято в соответствии с конъюнктурой того времени, добавил Кузнецов.