КУЛЬТУРА
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Армянский патриарх просит не использовать «боль армян» в политических целях
Патриарх армянской общины Турции Саак Машалян осудил попытки некоторых стран использовать трагические события 1915 года для достижения политических целей. Он считает, что лучше «налаживать мосты дружбы и быть искренними»
Армянский патриарх просит не использовать «боль армян» в политических целях
Фото: АА / Others
23 апреля 2021 г.

Попытки ряда стран использовать боль армянского народа и священную память наших предков с целью достижения своих политических целей нас огорчают. Об этом в интервью агентству Anadolu сказал патриарх армян Турции Саак Машалян.

По его словам, напряженность, связанная с попытками определенных кругов десятилетиями поднимать этот вопрос [событий 1915 года] в парламентах, не служит сближению двух народов, а наоборот затягивает мир и усугубляет вражду.

Машалян подчеркнул, что необходимо налаживать мосты дружбы и быть искренними. «При наличии подобной атмосферы оценка исторических событий может быть более конструктивной и полной. Мы надеемся, что третьи страны будут предпринимать шаги по стимулированию процессов именно в этом направлении», - сказал он.

Он отметил, что события 106-летней давности необходимо воспринимать в качестве печального исключения в 1000-летней совместной истории двух народов.

«Отношения должны строится на дружбе и совместной выгоде. Надеемся, что традиции добрососедства скажутся и на активизации диалога официальных структур Турции и Армении», - подчеркнул патриарх.

По словам Машаляна, Реджеп Тайип Эрдоган как на посту премьер-министра, так и в период президентства стал единственным государственным деятелем Турецкой Республики, который выступает с посланиями по этому историческому вопросу.

Инициатива турецкого лидера по созданию платформы диалога на Кавказе с участием 6 государств может привести к долгожданном миру между народами региона, уверен он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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