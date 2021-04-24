Армянский террор под прикрытием «армянского геноцида»

Группировка АСАЛА, состоящая из боевиков армянского происхождения, прежде всего, с Ближнего Востока, совершила с 1975 по 1994 гг. более 110 терактов в 21 стране, в результате которых погибли 77 человек. Экстремисты прикрывались т.н. «геноцидом армян» в Османской империи для достижения своих политических целей. #ASALA #армянскийтерроризм #Турция