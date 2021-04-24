ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Армянский террор под прикрытием «армянского геноцида»
Группировка АСАЛА, состоящая из боевиков армянского происхождения, прежде всего, с Ближнего Востока, совершила с 1975 по 1994 гг. более 110 терактов в 21 стране, в результате которых погибли 77 человек. Экстремисты прикрывались т.н. «геноцидом армян» в Османской империи для достижения своих политических целей. #ASALA #армянскийтерроризм #Турция
Армянский террор под прикрытием армянского геноцида / Others
24 апреля 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us