ПОЛИТИКА
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«Геноцид» недействителен!
24 апреля в Вашингтоне в ответ на заявление президента Джо Байдена о признании событий 1915 года «геноцидом» армян состоялась акция протеста со стороны турецко-американского сообщества. Протестующие у резиденции посла Турции на Шеридан-Серкл держали флаги Турции и Азербайджана и транспаранты с надписями: «Пусть решит история» и «Примирение, а не обвинения в геноциде». #геноцид армян #Джо Байден #события 1915
«Геноцид» недействителен! / Others
25 апреля 2021 г.
Истории
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