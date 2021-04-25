«Геноцид» недействителен!

24 апреля в Вашингтоне в ответ на заявление президента Джо Байдена о признании событий 1915 года «геноцидом» армян состоялась акция протеста со стороны турецко-американского сообщества. Протестующие у резиденции посла Турции на Шеридан-Серкл держали флаги Турции и Азербайджана и транспаранты с надписями: «Пусть решит история» и «Примирение, а не обвинения в геноциде». #геноцид армян #Джо Байден #события 1915