ПОЛИТИКА
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Митинг в Ереване перерос в стычки с полицией
Сотни человек в четверг вышли на акцию в Ереване. По данным МВД Армении, митингующие бросали в здание Генпрокуратуры разные предметы и пытались прорваться внутрь. Когда полиция оказала сопротивление, начались стычки. Причиной акции стало - задержание жителей Сюникской области. В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян поехал в Сюникскую область. Местные жители перекрыли дорогу, выступая против его приезда. Они скандировали антиправительственные лозунги и обвиняли Пашиняна в «капитуляции перед Азербайджаном». В результате несколько десятков человек были задержаны. #Пашинян #Армения #Сюникская область
Митинг в Ереване перерос в стычки с полицией / Others
25 апреля 2021 г.
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