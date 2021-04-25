Митинг в Ереване перерос в стычки с полицией

Сотни человек в четверг вышли на акцию в Ереване. По данным МВД Армении, митингующие бросали в здание Генпрокуратуры разные предметы и пытались прорваться внутрь. Когда полиция оказала сопротивление, начались стычки. Причиной акции стало - задержание жителей Сюникской области. В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян поехал в Сюникскую область. Местные жители перекрыли дорогу, выступая против его приезда. Они скандировали антиправительственные лозунги и обвиняли Пашиняна в «капитуляции перед Азербайджаном». В результате несколько десятков человек были задержаны. #Пашинян #Армения #Сюникская область