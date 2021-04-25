Индийского каратиста переехали 1222 мотоцикла

23-летний индийский каратист Ренши Прадип Бабу установил мировой рекорд, выдержав давление 1222 мотоциклов, которые на высокой скорости пролетели через его грудь в Ченнаи, Тамилнад. Предыдущий рекорд был установлен в 2009 году его учителем Ханши Герибалом, когда 1001 байк проехал по телу мастера каратэ. Своим достижением Прадид Бабухотел мотивировать 200 учеников, которых он сейчас обучает боевому искусству. #каратэ #рекорд #мотоцикл