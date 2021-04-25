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Индийского каратиста переехали 1222 мотоцикла
23-летний индийский каратист Ренши Прадип Бабу установил мировой рекорд, выдержав давление 1222 мотоциклов, которые на высокой скорости пролетели через его грудь в Ченнаи, Тамилнад. Предыдущий рекорд был установлен в 2009 году его учителем Ханши Герибалом, когда 1001 байк проехал по телу мастера каратэ. Своим достижением Прадид Бабухотел мотивировать 200 учеников, которых он сейчас обучает боевому искусству. #каратэ #рекорд #мотоцикл
1222 мотоцикла переехали индийского каратиста / Others
25 апреля 2021 г.
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