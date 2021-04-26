Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с крупнейшими военными расходами, следует из доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

За 2020 год затраты Москвы на оборону составили $61,7 миллиарда, говорится в исследовании. Это на 2,5% больше, чем в 2019 году, и на 26% больше, чем в 2011 году.

Расходы на оборону растут уже второй год подряд после снижения объемов в 2017-2018 годах.

До 2017-го военные расходы Российской Федерации росли 18 лет подряд.

В прошлому году, однако, реальные траты на оборону оказались ниже запланированного бюджета на 6,6%, говорится в документе.

На первом месте по военным расходам снова оказались США – $778 миллиардов. Следом идет Китай – $252 миллиарда. Пекин увеличивает свой военный бюджет уже 26 лет подряд.

На третьем месте – Индия $72,9 миллиарда, на пятом — Великобритания – $59,2 миллиарда.

Турция заняла 16-е место, потратив $17,7 миллиарда.

Всего военные расходы в мире в 2020 году составили $1,981 триллиона, что на 2,6% выше показателей предыдущего года. При этом показатели мирового ВВП сократились на 4,4% в основном из-за экономических последствий пандемии COVID-19.

По подсчетам SIPRI, расходы на оборону в целом достигли 2,4% от мирового валового внутреннего продукта. В 2019 году аналогичный показатель был 2,2%.