Заявление президента США Джо Байдена о событиях 1915 года было предсказуемым после разногласий Анкары и Вашингтона из-за истребителей F-35 и российских ЗРК С-400, а также американской поддержки террористических организаций в Сирии, считают турецкие эксперты.

Данное выступление, отмечают они, вряд ли спровоцирует дальнейшую напряженность в уже и так натянутых турецко-американских отношениях, пишет Anadolu.

Слова главы Белого дома следует рассматривать как выполнение обещания, данного в ходе предвыборной кампании, которое не изменит никаких исторических реалий, считает заведующий кафедрой менеджмента и организации Технического университета Йылдыз профессор Джемаль Зехир

«Никакой народ не может быть назван исполнителем геноцида лишь на основе заявлений одного из глав государств. Такое решение может быть принято только по итогам изучения исторических архивных документов и научных исследований. Проведенные же до сегодняшнего дня научные исследования продемонстрировали тот факт, что утверждения о так называемом геноциде армян являются необоснованной ложью», – сказал профессор.

При этом он сакцентировал внимание на содействии США террористам в Сирии.

«Турция борется за то, чтобы предотвратить попытки создания террористического коридора в Сирии. Теперь мы знаем, что нашим противником являются США, знаем, что в Карабахской войне они поддержали Армению. Мы знаем также, что вопреки своему участию в Минской группе США ничего не сделали для урегулирования конфликта на протяжении 30-летней армянской оккупации земель Азербайджана», – подчеркнул Зехир.

В то же время он высказал предположение о возможности открытия новой страницы в американо-турецких отношениях.

«Подобное развитие событий не следует воспринимать как серьезную катастрофу, так как исторические факты налицо. США потратили свой последний козырь против Турции в международных отношениях. Теперь им больше нечего нам предъявить», – заключил эксперт.

В свою очередь, руководитель центра исследований турецко-армянских отношений при Университете Сакарьи (SAU) профессор Халук Сельви подчеркивает, что в основе заявлений Байдена прослеживается политический курс Вашингтона в отношении Турции.

Американская администрация имеет тесные связи с армянами и неоднократно выносила этот вопрос на повестку Сената, напомнил он.

Сельви также отметил недовольство Вашингтона политическим курсом Турции, которая на протяжении последних 10 лет проводит собственную независимую линию.

«В краткосрочной перспективе в турецком обществе усилятся антиамериканские настроения, но возможная встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Байдена может снизить эту напряженность», – предположил профессор.

Между тем глава Центра американских исследований при Университете Бахчешехир (BAU) доктор наук Бурак Кунтай говорит, что заявление президента США Байдена не следует воспринимать как нечто революционное для турецко-американских отношений.

Кунтай отметил, что охлаждение между США и Турцией произошло на фоне закупки российских ЗРК-С 400 и сближения Анкары с Москвой. 20 лет назад слова Байдена вызвали бы гораздо большую реакцию, так как турецко-американские отношения находились на «очень высоком уровне», сказал он.

«Когда мы рассматриваем события последних 10-15 лет, в том числе ситуацию на севере Ирака, тему террористической организации «Параллельное государство» (FETÖ), финансовое давление на Турцию и визовый кризис, то видим, что отношения уже достигли дна. Иными словами, отношениям между США и Турцией больше некуда снижаться. Думаю, напряженность продлится месяц, а через два месяца об этом уже никто не будет говорить», ­– резюмировал Кунтай.

24 апреля президент США Джо Байден назвал события 1915 года «геноцидом».

Ранее глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун отметил, что «Турция продолжает выступать за торжество справедливости». «Это касается не только современных процессов, но и исторических реалий. Наглядным свидетельством тому служит призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана по формированию совместной научной комиссии по событиям 1915 года. Призыв Эрдогана – показатель искреннего стремления турецкой стороны к торжеству справедливости», – заключил Фахреттин Алтун.

Алтун также напомнил, что начиная с 2005 года власти Турции на самом высоком уровне чтят память жителей Анатолии, в том числе армян, погибших в период Первой мировой войны. Ложь о «геноциде» армян не имеет ничего общего с историческими реалиями Османской империи, подчеркнул представитель администрации турецкого лидера.