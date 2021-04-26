Около 500 тысяч жителей Луганской и Донецкой областей Украины получат гражданство России в упрощенном порядке до конца 2021 года, заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«На сегодняшний день гражданами РФ, проживающими на территории Донбасса, являются 538 тысяч человек. По прогнозам, которые сегодня существуют, и по тем заявлениям, которые сегодня есть, до конца текущего года до 1 миллиона жителей Донбасса станут гражданами РФ», – цитирует Водолацкого ТАСС.

По его словам, интерес к российскому паспорту растет после заявлений Киева о том, что он «силовым методом наведет порядок на юго-востоке». Власти Украины такие обвинения опровергают.

Гражданство РФ по упрощенной процедуре жители Отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются промосковскими боевиками, могут получить по указу президента России, подписанному 24 апреля 2019 года. Украина российские паспорта, выданные жителям Донбасса, не признает.

В январе 2021 года депутат Госдумы Андрей Козенко говорил о том, что российское гражданство получили около 400 тысяч жителей региога.

1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и в аннексированном Крыму. По его словам, к концу марта вдоль границы рядом с Донбассом были размещены 28 батальонных тактических групп армии РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. «Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно – давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», – заявил он.

В ответ на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что конфликт в Донбассе является внутриукраинской проблемой, и Россия не принимает в нем участия, а перемещения войск осуществляются Москвой на собственное усмотрение и не несут угрозы другим странам.