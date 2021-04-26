В текущем году власти Узбекистана рассчитывают привлечь в Самаркандскую область 1,5 миллиона местных и иностранных туристов, заявил на пресс-конференции в Ташкенте министр туризма и спорта страны Азиз Абдухакимов.

«В 2021 году планируется привлечение 1,3 миллиона местных туристов, а также восстановление 1 тысячи рабочих мест в туристическом секторе за счет привлечения 220 000 иностранных туристов по мере улучшения ситуации с пандемией», – приводит слова Абдухакимова пресс-служба ведомства.

Чиновник подчеркнул, что для увеличения турпотока в международный аэропорт Самарканда на основе концепции «Аэропорт Самарканд – ворота в международный туризм в Узбекистане» привлекут и зарубежных авиаперевозчиков.

С той же целью дополнительно строятся восемь современных отелей, инновационный конгресс-центр, зоны отдыха и развлечений, тематические парки, ремесленный центр и искусственные бассейны, ведутся работы по улучшению всей инфраструктуры региона, добавил министр.

Абдухакимов также анонсировал создание представительства минтуризма Узбекистана в Саудовской Аравии.

Кроме того, власти запланировали проведение ряда рекламных акций в Турции, Малайзии, Индонезии, Индии, Пакистане и странах-членах СНГ. Мероприятия призваны популяризировать среди иностранных турфирм и транспортно-логистических компаний информацию о льготах и возможностях, которые предоставляются им для работы в Узбекистане.

На реставрацию и благоустройство 21 объекта культурного наследия уже выделено 32,2 миллиарда сум. На строительство туристической и прилегающей инфраструктуры на 10 объектах культурного наследия –15,3 миллиардов сум, на улучшение дорожной инфраструктуры на 10 объектах – 34 миллиарда. 9,6 миллиардов сум будет направлено на улучшение водопроводных, канализационных и инженерно-коммуникационных сетей.

В 2020 году Конигил, расположенный в Самаркандском районе, одним из первых в стране обрел статус «Туристического поселка». Махалли Богибаланд и Шарк, а также населенные пункты Терсак и Чоштепа в Самарканде тоже получат статус туристических в ближайшее время.

В результате будет создано 265 новых рабочих мест. В первую очередь обеспечены работой будут граждане-жители этих мест, внесенные в «женскую книгу» и «молодежную книгу».