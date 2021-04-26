Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая фармацевтическая компания Viscoran İlaç договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V» в Турции, сообщается на сайте фонда. На сегодняшний день препарат «Спутник V» зарегистрирован в 61 стране с общим населением свыше трех миллиардов человек.

«Viscoran İlaç осуществил подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск «Спутник V» в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях», – сообщил РФПИ. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, соглашение с Viscoran İlaç направлено на расширение производственных мощностей и обеспечение международных поставок «Спутника V».

Председатель совета директоров Viscoran İlaç Озтурк Оран отметил, что, помимо соглашения для производства вакцины, процессов лицензирования, а также вопросов хранения и дистрибуции, частью сотрудничества с Россией также являются клинические исследования вакцины, которые продвигаются очень успешно.

РФПИ и Viscoran İlaç оказывают поддержку для формирования партнерств с другими местными фармацевтическими производителями. В частности, с другой турецкой компанией CinnaGen İlaç «финализируется процесс технологического трансфера, ведутся переговоры с двумя другими производственными площадками для расширения мощностей по выпуску вакцины».

13 апреля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о продолжении переговоров с Россией о возможных поставках и совместном производстве российской вакцины. По его словам, первые поставки «Спутника V» могут начаться в течение четырех-пяти месяцев. Объем поставок не уточнялся. Позже Минздрав Турции сообщил, что испытания вакцины продолжаются.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Всего в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса. Первая — «Спутник V», состоящая из двух компонентов на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, планируется регистрация однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».