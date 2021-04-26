Российский певец Леонид Агутин подал в суд на блогера из Орловской области Илью Мамаева, который записал его в масоны, сообщил «MK» со ссылкой на Mash.

Блогер Мамаев утверждает, что коронавирус изобрели масоны ради уменьшения численности населения Земли. При этом всех выживших они планируют подчинять при помощи психопрограммирования. Он считает, что для зомбирования россиян масоны будут использовать песню Агутина «Включите свет» 2020 года.

Леонида Агутина возмутили смелые заявления Мамаева. Он потребовал удалить ролик с обвинениями и запретить блогеру использовать его клипы. Кроме того, артист рассчитывает получить миллион рублей за моральный ущерб.

Ранее бывший теннисист Марат Сафин высказал своё мнение о распространении коронавирусной инфекции в мире. Спортсмен уверен, что людей будут чипировать под предлогом вакцины от COVID-19. Он отметил, что Билл Гейтс ещё в 2015 году предупреждал об эпидемии, последующей пандемии, главном враге человечества — вирусе.

В марте 2020 ультраконсервативный американский канал OAN выпустил сюжет «Разоблачение китайского коронавируса»: в нем утверждалось, что вирус был разработан в лаборатории в Северной Каролине, а источником этой информации был указан Грег Рубини — «гражданский расследователь и отслеживаемый автор для определенных кругов разведывательного сообщества». Рубини уверял, что вирус распространяет «теневое правительство», таким образом оно якобы пыталось «обрушить трамповскую экономику».