Сочетание устаревших технологий и местоположения ставит Мецаморскую АЭС в ряд самых опасных атомных станций в мире, заявили 26 апреля в МИД Азербайджана. Заявление прозвучало на фоне обещания властей Армении продлить срок службы АЭС до 2036 года.

«В связи с 35-й годовщиной со дня аварии на Чернобыльской АЭС и Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе выражаем солидарность со всеми странами и людьми, пострадавшими от этой трагедии», – отмечалось в заявлении.

МИД Азербайджана подчеркнул, что угрозы, связанные с АЭС в Армении, должны быть всесторонне рассмотрены международным сообществом. Также указано, что атомная электростанция, расположенная в сейсмической зоне, была построена в 1976-1980 годах по той же технологии, что и Чернобыльская АЭС. В ведомстве добавили, что устаревшая технология и месторасположение делают Армянскую АЭС одной из самых опасных атомных электростанций в мире.

В 2006 году было объявлено о завершении срока эксплуатации Мецаморской АЭС в 2016 году, однако в 2013-м армянское Минэнерго решило продлить ее использование до 2026 года. 5 мая 2015 года парламент республики ратифицировал получение на эти цели российского кредита в размере $270 миллионов.

В 2017 году власти Армении решили демонтировать первый блок АЭС. Формально первый блок находится в эксплуатации, но на деле ни разу не запускался с 1989 года. Согласно результатам проведенных исследований местными специалистами, первый блок вроде как может стать «донором» для второго, его демонтаж позволит сократить расходы на программу продления срока эксплуатации действующего блока, отмечали в армянском правительстве.

В январе 2018 года АЭС потребовал закрыть Евросоюз, так как улучшение АЭС до полного соответствия международным стандартам безопасности невозможно. Тем не менее, 21 апреля 2021-го директор станции Мовсес Варданян заявил, что власти намерены продлить срок использования АЭС до 2036 года.

АЭС находится в высокогорье и при аварии может возникнуть проблема с недостатком воды для аварийного охлаждения активной зоны реактора

«В 2020 году Европейский Союз еще раз призвал Армению закрыть АЭС, заявив, что атомная станция не может быть модернизирована для полного соответствия международно признанным стандартам ядерной безопасности, и поэтому требует скорейшего закрытия и безопасного вывода из эксплуатации. Использование устаревших технологий и несоблюдение инструкций по технике безопасности во время эксплуатации Мецаморской АЭС создает серьезные экологические проблемы для всего региона, – отметили в МИД Азербайджана.

На Мецаморской АЭС проходит капитальный ремонт в целях пролонгирования срока ее службы до 2026 года. Один из его важнейших узлов – это закалка (отжиг) корпуса реактора. Проект работ составляют специалисты Курчатовского института и предприятия «Атомэнергоремонт». Если по итогам работы прочность корпуса повысится в достаточной мере, тогда реактор сможет прослужить больше, пишут местные ресурсы.