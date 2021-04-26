Комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF) в своем обнародованном накануне ежегодном отчете предлагает отнести Россию, Индию, Сирию и Вьетнам к «странам, вызывающим особую озабоченность». В этот список уже входят Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и шесть других стран.

К данной категории экспертами USCIRF относятся те государства, которые совершают «систематические, продолжительные и вопиющие» нарушения принципа свободы вероисповедания. Внесение в черный список подразумевает санкции против нарушителей.

В документе говорится, что в 2020 году «условия свободы вероисповедания в России ухудшились». Власти продолжают преследовать религиозные меньшинства, которые считаются «нетрадиционными», например, последователей объявленной экстремистской и запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».

В отчете USCIRF приводится, что российское законодательство о борьбе с экстремизмом также использовалось для «преследования религиозных меньшинств, особенно мусульман».

На Северном Кавказе силовики действовали безнаказанно, арестовывая или похищая лиц, подозреваемых даже в косвенных связях с «исламистским подпольем», а также со светской политической оппозицией, утверждают авторы исследования.

В аннексированном Крыму применение репрессивных законов и политики России в отношении некоторых мусульманских групп, отмечается в докладе, привело к судебному преследованию за мирную религиозную деятельность и запретам течений, которые были законными на полуострове по украинскому законодательству.

Как минимум 16 крымских мусульман были приговорены к лишению свободы по «сфабрикованным обвинениям в экстремизме и терроризме», утверждают эксперты.

В документе отмечены и другие группы мусульман, которые преследовали власти. В феврале 2020 года были арестованы семь последователей миссионерского сообщества «Таблиги джамаат»,а в сентябре по меньшей мере семь других ранее арестованных были приговорены к тюремному заключению за организацию «заговорщической экстремистской ячейки».

Авторы отчета приводят примеры преследования и читателей книг турецкого исламского богослова Саида Нурси, которые были привлечены к ответственности за экстремизм. Среди них есть даже 62-летняя женщина. Один из осужденных Евгений Ким даже после выхода на свободу вынужден оставаться в следственном изоляторе для лиц без гражданства – его лишили российского паспорта за то время, что он был в тюрьме.

Составители документа перечисляют множество случаев давления на мусульман, в частности, отказ на восстановление исторической мечети в Саратове, обыски в мечетях в Мордовии и административное наказание для муфтия, обвиненного в распространении литературы, связанной с «Таблиги джамаат».

Примерно 300 человек отбывают суровые тюремные сроки от 10 до 20 лет за предполагаемое участие в «Хизб ут-тахрир», в том числе 19 человек, обвиненных в терроризме в октябре 2020 года, несмотря на отсутствие доказательств того, что они поддерживали насилие. Сообщалось также об их пытках во время допросов.

Ранее Набережночелнинский суд Республики Татарстан удовлетворил иск прокуратуры о признании книг Саида Нурси, изданных в Турции Управлением по делам религии на турецком языке, «экстремистскими материалами».

Суд не стал назначать комплексную экспертизу и ограничился документом, предоставленным прокуратурой. Ответчики с данным решением не согласны, в Верховный суд Татарстана будет направлена апелляционная жалоба, сообщил в соцсетях адвокат Руслан Нагиев.

Саид Нурси (1878-1960) – известный мусульманский богослов и толкователь Корана. Российские муфтияты, специалисты Института востоковедения РАН, Организация исламского сотрудничества, ведущий исламский университет Аль-Азхар и Ватикан позитивно оценивают вклад авторитетного теолога в развитие диалога религий и цивилизаций.