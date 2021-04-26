Компрометирующие высказывания Зарифа появились в ряде крупных западных изданий. Источником стала частная беседа министра с одним из иранских экономистов, которая, как утверждают в правительстве, не должна была стать достоянием общественности. Однако кто-то из чиновников решил отдать аудиозапись почти семичасовой беседы журналистам. Отрицать её подлинность возглавляемое Зарифом ведомство не стало, но указало на то, что ремарки министра нужно рассматривать в общем, а не вырывать из контекста.

Осевая тема обнародованного разговора – фигура убитого американцами в 2020 году иранского генерала Касема Сулеймани, возглавлявшего силы «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). К нему Зариф относится с уважением, однако не скрывает своего недовольства тем, что военачальник часто отбирал у дипломатического ведомства полномочия, выстраивая отношения с задействованными на Ближнем Востоке силами без оглядки на правительство. «Я никогда не мог попросить Сулеймани сделать что-то, что послужило бы моим дипломатическим инициативам», – сетует шеф иранской дипломатии, отмечая, что в условиях, когда внешняя политика отдана на откуп силовому аппарату, дипломаты играют нулевую роль.

Зариф открыто сказал, что внутри его ведомства есть структура, которая курирует вопросы безопасности, и отметил, что в иранском истеблишменте есть целая группа влияния, которая извлекает выгоду из существования подобных элементов. Объясняя психологию своих соотечественников, глава МИД поделился наблюдением, что население Исламской Республики с большей вероятностью предпочтёт военного дипломату. Этим, в частности, он объяснил падение своей популярности среди населения с 90% до 60%. Для сравнения Зариф упомянул Сулеймани: его популярность, согласно социологическим опросам, выросла с 70% до 90%. Однако министр не уточнил, о каком именно периоде времени он ведёт речь.

Претензии к России и ссоры с Лавровым

Зариф заметил, что в то же время Сулеймани нанёс ущерб Ирану, попытавшись пустить под откос Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) – многостороннюю ядерную сделку. В частности, по словам министра, именно для этого командующий силами «Кудс» посещал Россию в 2015 году.

Впрочем, утверждение выглядит сомнительным: на тот момент в российской столице Сулеймани вёл переговоры главным образом по линии оборонных структур, не вступая в контакт со Смоленской площадью, занимавшейся «ядерным» процессом в Женеве. В интерпретации Зарифа, Москва была выбрана иранским генералом неслучайно: Россия «всеми силами» пыталась противостоять СВПД, который открывал путь к нормализации отношений между Ираном и западными государствами. Такое положение вещей, уверен министр, не нравилось Кремлю.

Это не весь перечень претензий Зарифа к России и Сулеймани. Глава МИД выразил уверенность, что использование Москвой иранских сухопутных сил в сирийском конфликте подорвало СВПД.

Как известно, объясняя в 2018 году своё решение вывести США из соглашения, Дональд Трамп апеллировал к тому, что политика Ирана в ближневосточном регионе «не соответствует духу сделки». Отправку войск и техники в Сирию командование КСИР одобрило не глядя, рассказывает Зариф. Он без энтузиазма смотрит на то, что Сулеймани на одном из этапов сирийского вооружённого конфликта разрешил российским ВКС использовать иранскую территорию для проведения своих операций. Даже с учётом того, что в Сирии Тегеран и Москва находятся в одном лагере и поддерживают сирийский режим.

Мотивы утечки

Монополизация иранским силовым аппаратом процесса принятия внешнеполитических решений не была секретом, однако мало кто ожидал, что на откровенность решится министр иностранных дел, который в настоящее время вовлечён в переговорный процесс в Вене о «возвращении» США в СВПД.

Зариф относится к лагерю условных реформистов (как и действующий президент Хасан Рухани), поэтому он успел встретить шквал критики со стороны консерваторов за то, что «поставил под угрозу национальную безопасность».

Звучат призывы и к тому, чтобы Зариф после обнародования беседы покинул министерскую должность. К слову, намерение уйти у шефа иранской дипломатии уже замечали – после того, как организацию визита президента Сирии Башара Асада в Тегеран в 2019 году взял под свой контроль силовой аппарат, не поставивший в известность министерство иностранных дел.

Есть и версия о том, что за счёт скандала сторонники Зарифа пытаются подтолкнуть его к участию в намеченных на июнь президентских выборах в Иране. Рухани не сможет баллотироваться, и реформистское крыло политиков остро нуждается в сильном представительстве. Образ борца с апологетами жёсткой линии помог бы Зарифу аккумулировать протестные голоса, считают сторонники этой гипотезы и полагают, что публикация записи – это намеренная и контролируемая утечка.

Однако всё упирается в желание самого министра. До настоящего времени Зариф не демонстрировал готовности баллотироваться в президенты. Вероятно, так складывается из-за усталости от тупика, который создаёт сложившийся в иранской политике фракционизм. Не исключено, что утечка в СМИ могла возникнуть в том числе по причине этой усталости.