Достижения Турции в сфере разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в последнее время находят широкий отклик в зарубежных СМИ.

Так, британская газета The Guardian пишет, что ударные БПЛА быстро изменили баланс сил в регионе. В материале другой газеты из Британии – Telegraph – говорится, что после появления турецких дронов, имеющих приемлемую цену при большой огневой мощи, изменилась сущность военных конфликтов. Financial Times, в свою очередь, отметило, что Турция – серьезный соперник США, Израиля и Китая в сфере разработки ударных аппаратов.

Немецкий Die Welt также указывает, что Турция стала одной из ведущих стран в сфере технологий БПЛА и добилась впечатляющих военных успехов.

Французская газета Liberation назвала ударные БПЛА символом мощи и независимости Турции.

Успехи Турецкой Республики в сфере разработки беспилотных средств авиации нашли широкий отклик и в российских СМИ. Так, ряд изданий обратили внимание, что Казахстан собирается закупить турецкие Bayraktar TB2 вместо китайских аппаратов.

Ведущие американские издания также указывают на характеристики БПЛА, произведенных турецким военно-промышленным комплексом. Журнал Forbes назвал Bayraktar TB2 «волшебной пулей», Foreign Policy – «летающим бронированным зверем».

Испанская El Pais охарактеризовала турецикие средневысотные дроны Bayraktar TB2 как «новых хозяев неба». Также их часто упоминали в своих материалах израильские и греческие СМИ.

Турецкие БПЛА вошли в повестку дня мирового сообщества после успешной операции ВС Турции «Весенний щит» в Сирии, начатой в ответ на авиаудар, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации в Идлибе. В ответ на нарушение режимом Асада российско-турецких договоренностей, достигнутых на переговорах в Сочи, Анкара впервые в мире продемонстрировала масштаб применения БПЛА в качестве ключевого оперативного элемента огневой поддержки, наблюдения и разведки, причем не только турецких военных. Впервые в военной истории за БПЛА была закреплена роль средства прямого авиационного сопровождения операций в таком масштабе и с такой эффективностью, что позволило заменить пилотируемые боевые самолеты и самолеты-разведчики.

Также дроны сыграли немаловажную роль в противостоянии между правительственными силами и незаконными вооруженными группировками в Ливии. Легитимное ливийское Правительство национального согласия в рамках оборонного сотрудничества с Анкарой закупило турецкие ударные БПЛА, которые успешно применялись против зенитных комплексов ближнего радиуса действий российского производства на противоположном фланге. Подтверждением тому стали видеокадры уничтожения средств ПВО турецкими аппаратами.

Осенью 2020 года приобретенные у Турции Bayraktar TB2 комбинированно – наряду со ствольной и реактивной артиллерией – применили вооруженные силы Азербайджана. По мнению многих авторитетных военных специалистов, армянские войска с самого начала конфликта были дезориентированы ударами Bayraktar TB2, которые прорывали их противовоздушную оборону и уничтожали бронетехнику, артиллерийские расчеты и живую силы. Нередко армянские средства ПВО перенасыщались ложными целями – макетами беспилотников. Кстати, не оправдались прогнозы о том, что БПЛА турецкого производства не смогут работать в продвижении спецназа Азербайджана к Шуше. Аппараты применялись и на этом заключительном этапе освободительной войны, поскольку Bayraktar TB2 имеют многоканальную оптико-электронную систему Wescam. Кроме того, дополнением к многоканальной гиростабилизированной оптико-электронной системе в составе аппаратуры полезной нагрузки БПЛА также выступает РЛС.

Ведущая роль турецких беспилотников на поле боя и новые возможности, предлагаемые ими в военной сфере, способствовали тому, что БПЛА быстро приобрели популярность во всем мире, превратились в политический инструмент, эффективно используемый Турцией в регионе. Как отмечает политолог Мустафа Озтоп, турецкие ударные БПЛА оставили след в истории военных конфликтов, поскольку послали соответствующий «месседж» армиям противников на поле боя и глобальным силам, управляющим продажами оружия в мире.