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Генпрокуратура РФ сообщила о картельном сговоре поставщиков лекарств
В подобных действиях уличили компании из Удмуртии, Пермского края, Новосибирской и Самарской областей. О картелях в этой сфере месяц назад говорил Владимир Путин
Генпрокуратура РФ сообщила о картельном сговоре поставщиков лекарств
Генпрокуратура РФ сообщила о картельном сговоре поставщиков лекарств / Others
26 апреля 2021 г.

Доля поставщиков на фармацевтическом рынке России, которые находятся в картельном сговоре для поддержания максимальных цен на аукционах, достигает 20%, сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

«Внимание уделялось и выявлению картельных сговоров. Прежде всего в сфере поставки лекарственных средств, которые ведут к дополнительным расходам бюджетов. Доля таких субъектов, по нашим данным, на фармацевтическом рынке составляет 20%», – сказал Буксман.

Он также добавил, что риски заключения антиконкурентных соглашений связаны с тем, что в аукционах участвуют аффилированные лица, заинтересованные в сохранении наибольшей цены. По его словам, в подобных действиях уличили поставщиков лекарств в Удмуртии, Пермском крае, Новосибирской и Самарской областях, а также в других регионах страны.

О картельных сговорах в сфере поставок лекарственных средств, которые в итоге приводят к росту цен препаратов в аптеках, в марте на коллегии Генпрокуратуры заявил президент Владимир Путин.

В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому за ведомствами и министерствами закрепляется мониторинг цен конкретных товаров. Например, в ведении Минздрава находятся медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, а также медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.

Осенью прошлого года «Ведомости» писали, что в России назревает лекарственный кризис, и сообщили о нехватке различных лекарств во многих регионах. Основными причинами дефицита медикаментов стали сбои в работе системы маркировки и проблемы с госзакупками, объяснял замглавы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский.

В апреле Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор в отрасли металлопроката, который привел к росту цен на жилье в стране. Исполняя поручение президента и проверяя подорожание квартир, ФАС обнаружила признаки сговора между семью компаниями, которые занимаются производством арматуры, листового и фасонного металла, труб. В отношении семи компаний заведено антимонопольное дело по ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции» (картель на торгах).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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