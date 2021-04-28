Крупнейший проект Турции: Канал, соединяющий Черное и Мраморное моря

К 2026 году в Стамбуле построят одноименный канал, который соединит Черное и Мраморное моря. Он разгрузит Босфорский пролив от опасных грузов и позволит снизить ущерб его экосистеме. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это крупнейший инфраструктурный проект в истории страны. Стамбул уже сравнивают с Суэцким каналом. #канал #Стамбул #Стамбульскийканал