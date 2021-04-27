Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале рассказала о том, как совершила в 2014 году хадж.

В месяц Рамадан, который уже во второй раз проходит на фоне пандемии коронавируса, девушка вспомнила о том, что семь лет назад ее поездке мог помешать другой вирус – Эбола. «Но в том состоянии, в котором я тогда находилась, я ничего не считала за преграду», – призналась она.

По ее словам, причиной стало то, что 2013 год стал тяжелым для семьи Мирзиёевых – скончался один из близких им людей. В то время отец Саиды, Шавкат Мирзиёев, возглавлял правительство страны.

«Я переосмысливала жизнь, осознавая, что в сложных ситуациях ты не нуждаешься ни в чем, кроме Божественной защиты, Его покровительства и чувства глубокой веры в Аллаха. В один из таких дней я почувствовала в душе призыв. Зов, который никогда ранее не был таким ясным. Мне захотелось приблизиться к Каабе, сделать таваф и совершить хадж», – объяснила она свое желание.

Для Саиды не было никаких льгот и привилегий – она ждала квоту в порядке общей очереди и искала место в группе паломников из Узбекистана. Лишь через год она наконец смогла оказаться в Медине – первый пункт ее паломничества, а позже и в Мекке.

«По прилету мы поселились в комнаты с остальной группой паломников, одна комната делилась между 6-8 людьми. Я была с бабушкой, аммажон (тетя со стороны отца), тетей и сестрой, то есть пять совершенно несамостоятельных женщин под предводительством моей бабули, очень строго соблюдающей все религиозные обряды. Первым делом она с самолета нас, голодных, повела в мечеть», – отметила Саида.

Не евшие сутки женщины были счастливы увидеть человека, бесплатно раздающего финики и черный хлеб.

«Никогда я не ела хлеба вкуснее! А финики полюбила именно после того раза и впредь всегда носила в сумке пару фиников вдобавок к бабушкиному курту, который у нас был с собой в большом запасе», – написала Мирзиеёва.

На следующий день все они отправились в Мекку, совершая в пути талбию – предписанную молитву. Это момент особенно запомнился дочери президента.

Однако путь в Мекку оказался не из простых: автомобиль сломался в дороге, водитель высадил их на ближайшей остановке и уехал.

«Телефонной связи не было, мы не знали, что делать, так и сидели на остановке пыльные и брошенные. Через час показался какой-то автобус, с разбитыми стеклами, заполненный мужчинами-арабами, которые, как оказалось, тоже держали путь в Мекку. Мы каким-то образом втиснулись в этот автобус и поехали дальше», – продолжила Саида.

Но ее и всю семью снова высадили. В итоге они поменяли 4 машины, а путь в 3 часа был преодолен за 8. «Наши ихрамы (одежда паломников) выглядели так, будто мы три дня шли пешком сквозь пустынную бурю», – пошутила дочь нынешнего президента Узбекистана.

Все эти неудобства ее совсем не раздражали: Мирзиеёва, пишет она, ощущала свою общность с окружающими, и все эмоции, которые были на пути к Богу, несмотря на сложности, становились радостными и наполненными глубоким смыслом. В итоге паломницы достигли цели и увидели священную Каабу.

«Это был 2014 год, когда день Арафа пришелся на пятницу. Такой хадж называют Хаджжул-акбар – великим. Нам очень повезло. Говорят, никогда не было в Мекке столько народу, как в тот год. Обходя Каабу, у нас было ощущение, что волна людей несет нас потоком по кругу так быстро, что мы едва успевали сосчитать обходы», – вспоминает она.

Саида отметила, что была во многих странах, но «такой атмосферы, такого чувства отрешенности от всего земного» она не испытывала нигде.

«От всей души желаю каждому из вас попасть в Мекку. Еще раз легкого вам поста, пусть будут приняты наши молитвы», – заключила она.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой власти Саудовской Аравии все еще не распределили квоты на число паломников из различных стран мира.

Как сообщил телеканал Al-Arabiya, умра (малый хадж) во время священного месяца Рамадан допускается только при условии вакцинации паломников от COVID-19.

Разрешение на совершение умры выдается тем, кто получил обе дозы вакцины от коронавируса или хотя бы привился первой дозой за две недели до паломничества, а также тем, кто выздоровел незадолго до поездки.