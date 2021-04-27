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Во Владивостоке установили памятник героям советско-китайского конфликта
Первый в России памятник защитникам Отечества, погибшим в крупнейшем конфликте между СССР и Китаем, появился на фоне официально декларируемой между Москвой и Пекином дружбы по инициативе военных контрразведчиков
Во Владивостоке установили памятник героям советско-китайского конфликта
Фото: ИА PrimaMedia / Others
27 апреля 2021 г.

Во Владивостоке торжественно открыли памятник воинам-пограничникам, погибшим на острове Даманский в 1969 году, пишет «Восток Медиа».

Скульптурная композиция, расположенная на на улице Верхнепортовой, 41б, выполнена коллективом студии военных художников им. Грекова. Автор проекта – народный художник Российской Федерации, скульптор Михаил Переяславец.

С инициативой создания памятника выступила военная контрразведка. Во время памятного митинга в основании мемориала захоронили капсулу с землей, которую привезли с Даманского.

Мемориал увековечивает память начальника пограничной заставы, старшего лейтенанта Ивана Стрельникова и оперуполномоченного особого отдела КГБ при СМ СССР, старшего лейтенанта Николая Буйневича, героически погибших на острове 2 марта 1969 года.

В ближайшее время скульптурная композиция пополнится именами героев, погибших в боях в марте 1969 года. Всего СССР, по официальным данным, потерял 58 бойцов.

«Для нашего края это важная страница истории. Сквер, в котором установлен монумент, должен стать для горожан и гостей Владивостока не только хорошей зоной отдыха, но и местом памяти о героях-пограничниках», ­– заявил на церемонии мэр Владивостока Олег Гуменюк.

Пограничный инцидент в районе острова Даманский в 230 км от Хабаровска является самым крупным вооруженным конфликтом в современной истории России и Китая. Столкновение из-за нежелания КНР признавать суверенитет СССР над небольшим участком земли перевело север края практически на военное положение.

Памятник во Владивостоке стал первым в своем роде в России. Он выполнен по картине В. Мокрушина и Н. Буневича, в которой, как считается, образ китайских агрессоров воплощен особенно зримо. Символический монумент открыт на фоне официально подчеркиваемого стратегического сближения между Москвой и Пекином.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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