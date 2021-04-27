Минобороны Турции показало, как проходит антитеррористическая операция на севере Ирака

Десантно-штурмовые части ВС Турции участвуют в антитеррористических операциях Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım на севере Ирака. Видео ночной высадки коммандос с вертолетов опубликовало Министерство обороны страны. Террористы РПК, с которыми борются турецкие военные, несут ответственность за смерти не менее 40 тыс человек, в том числе женщин и детей. #Турция #Ирак #антитеррористическаяоперация