ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Минобороны Турции показало, как проходит антитеррористическая операция на севере Ирака
Десантно-штурмовые части ВС Турции участвуют в антитеррористических операциях Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım на севере Ирака. Видео ночной высадки коммандос с вертолетов опубликовало Министерство обороны страны. Террористы РПК, с которыми борются турецкие военные, несут ответственность за смерти не менее 40 тыс человек, в том числе женщин и детей. #Турция #Ирак #антитеррористическаяоперация
Минобороны Турции показало, как проходит антитеррористическая операция на севере Ирака / Others
27 апреля 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us