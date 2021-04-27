Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) проведет расследование в связи с работой бригады арбитров матча 24-го тура премьер-лиги страны между бакинскими клубами «Сабахом» и «Нефтчи», сообщает 1news.az.

Матч стал настоящей сенсацией благодаря главному арбитру встречи Вугару Гасанлы. Судья продемонстрировал 19 желтых и 3 красных карточки, а также назначил три пенальти. Один из них – довольно спорный.

Три желтых карточки судья показал тренерам, все три красных – хозяевам поля. Кроме этого, Гасанлы не засчитал один «чистый» гол, забитый Кейсуке Хондой. За свои действия арбитр может быть дисквалифицирован как минимум до конца сезона.

Наказание понесут и клубы. В частности, «Сабах» оштрафован на 4,8 тысячи манатов за три красные карточки своих футболистов. Бахлул Мустафазаде и Филип Иванович дисквалифицированы на один матч, а клуб оштрафован на 400 манатов за их удаление. Тамкин Халилзаде за оскорбление арбитра получил 4 матча дисквалификации, а клуб – 3,2 тысячи манатов штрафа.

«Нефтчи» оштрафован на 800 манатов за 7 желтых карточек своих футболистов, и на 4 тысячи – за главного тренера Самира Аббасова. Наставник «Нефтчи» совершил провокационные действия после матча, проявил агрессию, а также во время пресс-конференции обсуждал судейские решения и использовал неэтичные выражения.

В общей сложности клубы были оштрафованы на 13,2 тысяч манатов. Вместе с тем, АФФА проведет расследование по поводу действий представителя клуба «Сабах» Милоша Йевтича.

Скандальный матч закончился со счетом 2:2. Встречи в рамках 25-го тура азербайджанской премьер-лиги пройдут 3-4 мая.