Бразильское ведомство Anvisa, регулирующее здравоохранение, отказало губернаторам штатов в просьбе разрешить импорт произведенной в России вакцины «Спутник V» для борьбы со второй смертоносной волной коронавируса, захлестнувшей крупнейшую страну Латинской Америки.

По данным Reuters, совет Anvisa, состоящий из пяти человек, единогласно отклонил российскую вакцину от COVID-19 после того, как технические специалисты ведомства сообщили о «неотъемлемых рисках» и «серьезных» дефектах «Спутника V», сославшись на отсутствие информации, гарантирующей безопасность, качество и эффективность.

Глава департамента надзора Ана Каролина Морейра Марино Араужо сказала, что с учетом всей представленной документации, данных, полученных при личных проверках, и информации от других регулирующих органов «неотъемлемые риски» оказались слишком велики.

Основной причиной отказа от импорта российской вакцины оказалось наличие в ней аденовируса, способного воспроизводиться, что, по словам Густаво Мендеса, главы департамента лекарств и биологических продуктов Anvisa, является «серьезным» дефектом.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), занимающийся продвижением «Спутника V» на международном рынке, заявил, что технические комментарии Anvisa в отношении российской вакцины «не соответствуют действительности» и что решение регулятора может быть политически мотивированным. «Эффективность и безопасность «Спутника V» была подтверждена регуляторами 61 страны, зарегистрировавшей российскую вакцину», – говорится в сообщении РФПИ.

6 апреля президент России Владимир Путин обсудил с бразильским коллегой Жаиром Болсонару вопросы, связанные с поставками и производством в Бразилии вакцины «Спутник V».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Европейское агентство лекарственных средств еще не получило достаточной информации о российской вакцине от коронавируса, чтобы одобрить ее, но если «Спутник V» получит регистрацию, то Германия приобретет его.

«Если это произойдет в ближайшее время, естественно, будет иметь смысл покупать дозы Спутника», – сказала Меркель журналистам. – Но если это произойдет через несколько месяцев, то к тому времени у нас будет достаточно вакцин, и мы столкнемся с вопросом, сколько нужно заказать».