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Европейский стандарт: в Грузии стартует масштабное обновление регионов
Правительство страны потратит $144 млн на развитие 63 регионов страны. Новый проект, предусматривающий улучшение туристической инфраструктуры, создаст более 15 тысячи рабочих мест
Европейский стандарт: в Грузии стартует масштабное обновление регионов
Фото: AP / Others
27 апреля 2021 г.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о начале программы масштабной реконструкции страны, которая коснется 63 районов. Стоимость первого этапа проекта составит 500 миллионов лари (более 144 миллионов долларов).

По словам Гарибашвили, программа, в первую очередь, предусматривает создание примерно 15 тысячи новых рабочих мест. Тендеры на новые проекты будут объявлены уже на этой неделе, а работы планируется начать с июня текущего года.

«Думаю, что это будет очень сильным началом для полного, масштабного обновления нашей страны… Сейчас мы должны перейти к реальным действиям. Мы максимально должны внедрить новый стандарт везде, во всех муниципалитетах. Новый, европейский стандарт, который полностью изменит общую картину нашей страны. Сейчас нам нужна максимальная мобилизация», - подчеркнул Гарибашвили.

Он добавил, что программа включает восстановление важных объектов культурного и исторического значения, административных центров муниципалитетов, обустройство рекреационных пространств, развитие туристической инфраструктуры в рекреационных парках, восстановление и строительство важных общественных объектов во всех муниципалитетах, урбанистическое обновление курортов и поселков всех городов и муниципалитетов.

Кроме того, в рамках проекта по «обновлению» страны будут созданы новые зоны отдыха, а также туристические и общественные зоны.

«В Грузии очень много мест, которые мы должны сделать еще более привлекательными, в первую очередь, для наших жителей, для наших граждан, а также для гостей нашей страны, для наших туристов. Содействие равному социально-экономическому развитию наших регионов очень важно для наших граждан», - заявил Гарибашвили, отметив, что в целом улучшение условий жизни, труда и развития везде должно стать главной целью государства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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