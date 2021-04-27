Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху предпринимает безуспешные попытки сформировать правительство после мартовских выборов в парламент (Кнессет). Доверенный президентом Реувеном Ривлином мандат оставляет не так много времени: он истекает 4 мая.

Все надежды премьера, чья партия «Ликуд» в марте традиционно не смогла набрать абсолютного большинства, разбиваются об отказ со стороны двух политиков – лидера религиозных сионистов Бецалеля Смотрича и главы партии «Тиква Хадаша» Гидеона Саара. Если решение первого объясняется нежеланием состоять в коалиции с партией Объединённый арабский список, без которой «Ликуд» сейчас обойтись не может, то второй принципиально не хочет видеть действующего премьер-министра во главе исполнительной власти.

Болото, в котором оказался Нетаньяху, выглядит настолько глубоким, что его соперники уже обдумывают контуры своего собственного правительства. Источники израильских СМИ, близкие к президенту, утверждают: на следующий день после истечения срока полномочий Нетаньяху по формированию правительства Ривлин без колебаний предоставит этот мандат лидеру «Еш атид» Яиру Лапиду. Это вторая по величине партия в Кнессете нынешнего созыва.

Близкие к действующему премьер-министру источники говорят, что тот не намерен сдаваться раньше отведенного ему времени. Не исключен вариант, при котором мандат не будет передан Лапиду вообще: большинство депутатов могут попросту выбрать роспуск законодательного органа и выступить за организацию нового голосования.

Скопировать российский опыт

Информированные источники Times of Israel, впрочем, разочаровывают тех, кто хотел бы уже поскорее увидеть финал этого бесконечного сериала. По их словам, в «Ликуде» обдумывают, как можно уговорить Саара согласиться на коалицию. Члены партии допускают вариант с временным смещением своего лидера с должности для того, чтобы ввести в заблуждение руководителя «Тиква Хадаша» и склонить его к альянсу в рамках правого правительства.

В «Ликуде» беззастенчиво называют это «планом Путина», имея в виду особенность российской конфигурации власти в 2008-2012 годах, когда президентское кресло занимал Дмитрий Медведев, что дало Владимиру Путину законное право продолжить после 2012 года свое президентское правление. По словам израильтян, Нетаньяху мог бы делегировать полномочия другому, но сохранить рычаги влияния на ситуацию.

Так, лидер «Ликуда» рассчитывает, что его временно заменит некий функционер-однопартиец, лояльность и надёжность которого не будет вызывать сомнений. Это мог бы быть действующий спикер Кнессета Ярив Левин или министр энергетики Юваль Штайниц. При «путинском» сценарии важно, чтобы нынешнего премьер-министра подстраховал человек, который не обладает достаточной популярностью или достаточными амбициями, чтобы бросить вызов лидерству Нетаньяху в перспективе. Левин, как сообщается, на минувшей неделе отклонил подобную идею. По словам информированных источников, он был попросту оскорблён подобным предложением своего лидера. Штайниц, в свою очередь, не внёс ясности в собственные планы. Известно то, что «путинский» вариант встретил яростную оппозицию внутри «Ликуда».

Коварство премьер-министра

Сопротивление «российскому» варианту создают прежде всего высокопоставленные функционеры партии Нетаньяху, которые считают себя его потенциальными преемниками в том случае, если действующий премьер уйдет из политики или отправится за решетку: над ним продолжают нависать антикоррупционные расследования. Этих ликудовцев гневит даже мысль о том, что глава правительства может попытаться протащить марионеточную фигуру в руководство страны.

Существенный повод для претензий дает и то, что, по уставу «Ликуда», вариант с ротацией должен быть вынесен на всеобщее партийное голосование. Нетаньяху, как сообщается, противится его созыву и вместо этого ищет возможность использовать чрезвычайные полномочия для продвижения механизма ротации в «российском» стиле.

Однако чем больше суетится действующий глава правительства, тем крепче его связывают обстоятельства той политической ситуации, которая возникла в Израиле при его непосредственном участии. Не исключено, что выборы будут попросту перезапущены. В чем действительно не сомневаются местные журналисты и эксперты, так это в том, что лидер «Ликуда» не отдаст власть просто так.

Нетаньяху известен политическим коварством и, вероятно, сделает все от него зависящее, чтобы не допустить формирования оппозиционной коалиции, которая поставит точку в его «пожизненном» нахождении на посту премьер-министра. Попытка прибегнуть к российскому опыту лишь иллюстрирует отчаянность того положения, в котором оказался израильский политик. «Путинский» план хорош для тех, кто умеет им пользоваться. Нетаньяху не в их числе.