Китайские СМИ, социальные сети и поисковые системы удаляют новости и публикации о победе режиссера Хлои Чжао и ее фильма «Земля кочевников» на церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар», сообщает The Wall Street Journal.

Хлоя Чжао стала первой китаянкой, которой вручили статуэтку в номинации «Лучший режиссер», и второй женщиной в истории кинопремии с таким достижением. До нее единственный женщиной, получившей «Оскар», была Кэтрин Бигелоу в 2008 году.

Публикации о победе Чжао стали появляться в китайских СМИ рано утром в понедельник сразу после того, как Киноакадемия США объявила победителей, однако уже к полудню почти все упоминания об этом были удалены, отмечает издание. Сообщать государственным медиа об успехе китайского режиссера запретил отдел пропаганды Компартии КНР из-за ее «прошлых публичных высказываний». Отмечается, что ранее Чжао подвергли критике в китайской прессе за интервью журналу Filmmaker 2013 года, в котором она утверждала, что в Китае «повсюду ложь».

О режиссере написало только государственное англоязычное издание Global Times («Хуаньцю шибао»), которое призвало ее в своей статье «стать более зрелой» и «избегать трений».

Теперь поисковые запросы о Чжао на крупнейших китайских поисковых платформах Baidu и Sogou ведут только на предыдущие публикации о режиссере или на удаленные новости об «Оскаре». Также удаляются сообщения пользователей о Чжао в соцсетях Weibo, Wechat и Zhihu.

Хлоя Чжао переехала из Китая в Великобританию в подростковом возрасте. Позже она отправилась в США, где окончила Нью-Йоркский университет. Премьера ее первого полнометражного фильма «Песни, которым научили меня мои братья» состоялась в 2015 году на Каннском кинофестивале.

Фильм «Земля кочевников» рассказывает историю 60-летней вдовы Ферн, которая, потеряв работу, отправляется в путешествие по Америке в поисках сезонного заработка. Кинолента была удостоена главных наград Американской и Британской киноакадемий, «Золотого глобуса», а также Венецианского кинофестиваля.