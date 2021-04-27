Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о начале строительства международного аэропорта в Зангеланском районе Нагорного Карабаха.

«Сегодня мы заложили фундамент Зангеланского международного аэропорта. В ближайшем будущем в Зангелане будет построен международный аэропорт», – заявил лидер Азербайджана.

По словам Алиева, протяженность взлетно-посадочной полосы будущего аэропорта составит 3 километра. Он сможет принимать все виды воздушных судов, включая тяжелые транспортные самолеты. Географическое положение Зангеланского района, граничащего с Арменией и Ираном, позволяет превратить его в международный транспортно-логистический центр, добавил президент.

Как отмечает ТАСС, это второй аэропорт, который строится на территории освобожденного от армянской оккупации Нагорного Карабаха. В январе этого года началось строительство аэропорта в Физулинском районе, его взлетно-посадочную полосу планируется сдать в эксплуатацию уже в этом году. Третий аэропорт планируется построить в Лачинском районе.

Алиев также принял участие в церемонии, посвященной началу строительства 124-километровой автомагистрали Зангелан – Горадиз.

«Дан старт строительству железной дороги, которая протянется от Горадиза до Агбянда. После чего по Зангезурскому коридору будет проложена железная дорога до Нахчыванской Автономной Республики», – сказал глава государства.

По его словам, Зангелан с географической точки зрения относится к региону Восточный Зангезур. «Западный Зангезур – это тоже наша историческая земля и через эти земли пройдет Зангезурский коридор. Таким образом, основная часть Азербайджана будет связана с Нахчыванской Автономной Республикой по железной дороге», – заключил Алиев.