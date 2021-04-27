Подмосковная компания «Дельта» объявила о регистрации торгового знака «Петров и Боширов». Под этой маркой планируется выпускать так называемую настольную игру-бродилку, которая также будет продаваться за рубежом, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на представителя фирмы.

«Хотим продавать настольные игры-бродилки, в том числе и за границу, чтобы раскрученный бренд приносил пользу для нашего государства и прибыль нам. Только ленивый сейчас не пишет про Петрова и Боширова, поэтому с узнаваемостью бренда все в порядке – не надо будет тратиться на дополнительные расходы», – сказал собеседник издания.

По его словам, «за границей живет много здравомыслящих людей, но даже негативная реклама – это реклама».

Из заявки, опубликованной на сайте Федерального института промышленной собственности, следует: «Дельта» регистрирует марку «Петров и Боширов» по 4 классам МКТУ (Международная классификация товаров и услуг). Она сможет использовать его также для производства одежды, обуви, головных уборов, оптовой и розничной продажи товаров, телекоммуникаций и детских игрушек.

По данным сервиса «Контур.Фокус», «Дельта» зарегистрирована в мае 2016 года и занимается оптовой торговлей бытовыми товарами, производством парфюмерии, хозяйственного мыла и игрушек. Ранее «Дельта» получила сертификат соответствия Евразийского экономического союза на производство детских наборов для проведения химических опытов.

Заявку на регистрацию торгового знака «Петров и Боширов» в Роспатент компания подала после того, как 17 апреля чешские власти заявили о причастности российских спецслужб к взрыву военных складов в деревне Врбетице в 2014 году. Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ (ГУ ГШ РФ) – Александра Петрова и Руслана Боширова, которые вроде как попали в страну с поддельными паспортами.

В тот же день Прага объявила о решении выслать 18 российских дипломатов. Москва в свою очередь объявила 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата.

В сентябре 2018 года британские власти объявили в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Позже россияне дали интервью, в котором подтвердили, что это они были в Великобритании, однако приехали в Солсбери вроде как посмотреть на знаменитый собор.