Власти США планируют создать специальную структуру по борьбе с зарубежным влиянием. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя управления Национальной разведки.

По информации издания, работа центра будет заключаться в сборе всех разведывательных данных, связанных со «злонамеренной» деятельностью России, Ирана, Китая, Северной Кореи и Кубы, а также оценкой этой деятельности и последующими консультациями с американскими политиками, ответственными за принятие решений.

Создание новой структуры поддержала директор Национальной разведки Эврил Хейнс. Она заявляла о необходимости такого центра с момента вступления в должность в январе этого года. По словам Хейнс, работа по пресечению враждебного иностранного влияния является «невероятно важным вопросом». При этом наибольшие риски для национальной безопасности связаны с Россией, добавляла она.

В марте американская разведка опубликовала доклад, в котором обвинила Москву в попытках оказать поддержку экс-президенту США Дональду Трампу, дискредитировать нынешнего американского лидера Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе. Авторы доклада утверждают, что Кремль санкционировал и руководил этой кампанией. В документе также отмечается угроза, которую Россия представляет в области оружия массового поражения и киберсфере.

Американские законодатели уже одобрили инициативу создания Центра для борьбы со злонамеренным зарубежным влиянием. Сенатор Марк Уорнер, вице-председатель комитета Сената США по разведке, подчеркнул, что рассекреченная в докладе оценка действий России «еще раз подчеркнула угрозу, исходящую от иностранных противников, которые продолжают использовать американские соцсети, чтобы вмешиваться в выборы и вызывать в обществе хаос и раскол».

По словам председателя Комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, центр «сможет выполнить поставленную перед ним Конгрессом миссию – вооружить американских чиновников и американский народ информацией, необходимой для реагирования на иностранное влияние и кампании иностранного вмешательства, которые подрывают американскую демократию».

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России открыла виртуальную приемную в даркнете, через которую людям, не проживающим в РФ, предлагают присылать информацию об угрозах безопасности России. «Если вы находитесь за пределами России и располагаете важной информацией об угрозах безопасности РФ, то можете направить ее нам безопасным и анонимным способом через виртуальную приемную службы в сети Tor», – говорится в сообщении службы. Однако сама спецслужба никогда не сообщала об этом публично.

Виртуальная приемная СВР является первой среди из всех разведывательных служб в Европе. Американское ЦРУ создало полную копию своего сайта в даркнете в 2019 году. Отмечается, что все рекомендованные в приемной СВР в даркнете средства защиты и шифрования, включая браузер Tor и систему Tails, разработаны в США.