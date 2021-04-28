Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в своем последнем докладе обвинила Израиль в проведении политики апартеида в отношении палестинцев.

В 213-страничном документе под заголовком «Порог перейден. Власти Израиля: преступления апартеида и преследования» говорится, что поскольку Тель-Авив фактически управляет оккупированными палестинскими территориями, в том числе Западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом, они несут ответственность за грубые нарушения прав человека на этих территориях.

«Имеет место конфискация свыше трети земель на Западном берегу, сопровождавшаяся принудительным выселением тысяч палестинцев; отказ сотням тысяч палестинцев и их родственников в жилищных правах; приостановление базовых гражданских прав для миллионов палестинцев», – пишут авторы исследования.

При этом власти ставят в привилегированное положение евреев за счет дискриминации палестинцев.

Как отмечают в HRW, «со стороны властей Израиля имел место целый ряд нарушений прав палестинцев. Многие из этих нарушений на оккупированных территориях относятся к серьезным посягательствам на основополагающие права и «бесчеловечные действия», которые также являются одним из признаков апартеида».

Многие из нарушений, лежащих в основе этих преступлений, никак не могут быть оправданы интересами безопасности, заключают правозащитники. К ним относятся, в частности, практически полный запрет на выдачу палестинцам разрешений на строительство и снос тысяч домов под предлогом отсутствия такого разрешения.

В некоторых случаях под предлогом национальной безопасности меняется демографическая статистика, как в ситуации с фактическим замораживанием израильскими властями регистрации жителей на оккупированных территориях.

Даже если безопасность действительно в той или иной степени лежит в основе тех или иных решений, это не оправдывает апартеид и преследования, как невозможно было бы оправдать применение пыток или избыточной силы, подчеркнули в HRW.

Ранее в нарушении прав человека и планомерном проведении политики апартеида Израиль обвинила некоммерческая организация «Бецелем».

«На всей территории, находящейся под контролем Израиля – в пределах границ «зеленой линии», Западного берега, Восточного Иерусалима и сектора Газа – существует один режим, который действует в соответствии с одним организационным принципом: продвижение и увековечивание превосходства одной группы людей – евреев – над другой группой – палестинцами», – утверждают авторы доклада.

Несмотря на то, что израильские войска были выведены из сектора Газа в 2005 году, территория блокируется, а жизнь в анклаве полностью контролируется Тель-Авивом. Палестинская администрация Западного берега реки Иордан также не может принять ни одного важного решения без одобрения Тель-Авива, добавляют правозащитники.

Апартеид – официальная политика расовой сегрегации в ЮАР с 1948 по 1994 год. Была осуждена и отменена под давлением международного сообщества. За пределами Израиля положение в стране часто сравнивают с тем, что происходило в Южной Африке во время правления расистов.