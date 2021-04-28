Киев и Анкара подписали меморандум об углублении сотрудничества в туристической отрасли, сообщает Anadolu. Он предусматривает усиление туристической безопасности, повышение качества туристических услуг и защиты прав туристов.

«Совместная декларация о намерениях по сотрудничеству по вопросам соблюдения прав и безопасности туристов» была подписана в ходе переговоров министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко и министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, прошедших 27 апреля в Анталье.

Меморандум позволит упростить правила пересечения границы для граждан обеих стран, одновременно обеспечивая безопасный проезд в условиях пандемии COVID-19.

В соответствии с соглашением, Турция и Украина будут обмениваться информацией о процессах вакцинации в странах.

Также планируется увеличение количества регулярных и чартерных рейсов между двумя странами, что поспособствует увеличению туристического потока.

Стороны будут взаимодействовать и в организации взаимных учебных и информационных поездок для представителей туристического рынка, средств массовой информации, блоггеров и журналистов, которые занимаются продвижением туристических достопримечательностей в обеих странах.

Привлекать инвестиции в сферу туризма Анкара и Киев планируют вместе. Украина организует визиты экспертов для перенятия турецкого опыта в сфере категоризации и стандартов качества отелей. Будет поощряться разработка совместных планов сотрудничества между туристическими агентствами обеих стран.

Для удобства туристов планируется создать аудиогиды на украинском и турецком языках, а в турецких отелях будут транслироваться украинские телеканалы.

В тот же день Ткаченко прокомментировал уровень развития туризма в Турции и дал ему высокую оценку.

Министр отметил, что отношения между Киевом и Анкарой имеют особый характер. По его словам, Украина входит в число стран, откуда в Турцию устремляется основной поток туристов.

Ткаченко отметил, что ознакомился с программой сертификации «Безопасный туризм», реализуемой в Турции с целью проверки туристических объектов на предмет соответствия повышенным санитарно-гигиеническим нормам в период пандемии коронавирусной инфекции.

По его словам, уже в мае Украина отправит сотрудников СМИ в Турцию для ознакомления с опытом местного турсектора по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

«Нам также хотелось бы последовать примеру Турции в вопросе вакцинации персонала всех туристических объектов страны», – отметил Ткаченко.