ПОЛИТИКА
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Армяне защищают памятник пособнику нацистов антироссийскими хештегами
Карабахские армяне намекают российским миротворцам, что не позволят в преддверии Дня Победы снести в Ходжавенде монумент пособнику нацистов и военному преступнику Гарегину Нжде
Армяне защищают памятник пособнику нацистов антироссийскими хештегами
Фото: Day.az / Others
28 апреля 2021 г.

Радикальные представители армянской общины в Нагорном Карабахе организовали акцию у памятника нацистскому коллаборационисту Гарегину Нжде в городе Ходжавенд, пишет Telegram-канал Caucasian Bureau.

Рядом со скульптурой был размещен плакат с хештегом #ЭтоВамНеАрмавир. Именно под этим тегом проходит обсуждение новости о вероятном демонтаже памятника Нжде ко Дню Победы из-за давления российских миротворцев.

Под слоганом «Это Вам не Армавир» имеется в виду инцидент, произошедший в 2019 году. Тогда депутат городской думы Армавира Алексей Виноградов закрасил черной краской табличку с именем Гарегина Нжде, установленную на территории армянского храма. Позже он добился ее снятия.

Памятник Гарегину Нжде был установлен в конце января в части Ходжавендского района Азербайджана, еще не переданной азербайджанской стороне и находящейся в зоне ответственности российских миротворцев.

Ранее депутат Арман Бабаджанян на заседании парламента Армении обещал, что памятник гитлеровскому пособнику и военному преступнику Нжде в ближайшее время будет демонтирован.

Решение о демонтаже монумента было принято представителями Азербайджана и России совместно с Турцией, заявил депутат.

Памятник политическому и военному деятелю, основоположнику экстремистской идеологии цехакронизма торжественно установлен в центре Еревана в 2016 году. В Армении Нжде до сих пор считается национальным героем, несмотря на протесты международной общественности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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